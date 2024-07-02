В результате авиаудара по Селидово второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО

В результате авиаудара в Донецкой области второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, российские войска снова обстреляли г. Селидово, сбросив на город авиабомбу.

"Взрывной волной и обломками повреждены 14 дверных и 31 оконный блоки, подвесной потолок в служебных помещениях, 500 кв.м. шиферной кровли, рамы и навесы 6 въездных ворот пожарно-спасательной части.

Личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена!", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 26 июня на рассвете враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по г. Селидово Покровского района Донецкой области. Тогда тоже была повреждена пожарно-спасательная часть ГСЧС