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В результате авиаудара по Селидово второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО

В результате авиаудара в Донецкой области второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, российские войска снова обстреляли г. Селидово, сбросив на город авиабомбу.

"Взрывной волной и обломками повреждены 14 дверных и 31 оконный блоки, подвесной потолок в служебных помещениях, 500 кв.м. шиферной кровли, рамы и навесы 6 въездных ворот пожарно-спасательной части.

Личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожарно-спасательная часть ГСЧС после авиаудара РФ по Селидовому. ФОТО

Пожежна частина після авіаудару по Селидовому

Как сообщалось, 26 июня на рассвете враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по г. Селидово Покровского района Донецкой области. Тогда тоже была повреждена пожарно-спасательная часть ГСЧС

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обстрел (27742) Донецкая область (9954) ГСЧС (5003)


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Відчутна, робота кріпаків рашистів, на місцях…
Вони там у 2014-15 роках, активно займалися маршами з ФСБшниками у рясах!! Так усе чітко було організовано!! Клікуші, завезені з московії, колони, по четверо вряд, попереду,- рвали на собі ісподні і волали мішєбратія, прутін ввєді… хоругви та охорона, координація їх дій, була, як ротних навчаннях…
Тому сьогодні, і не дивні, такі повторніобстріли і їх зкоординований повтор…
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02.07.2024 11:13 Ответить
 
 