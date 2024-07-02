В результате авиаудара по Селидово второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО
В результате авиаудара в Донецкой области второй раз за неделю повреждена пожарно-спасательная часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, российские войска снова обстреляли г. Селидово, сбросив на город авиабомбу.
"Взрывной волной и обломками повреждены 14 дверных и 31 оконный блоки, подвесной потолок в служебных помещениях, 500 кв.м. шиферной кровли, рамы и навесы 6 въездных ворот пожарно-спасательной части.
Личный состав не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 26 июня на рассвете враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по г. Селидово Покровского района Донецкой области. Тогда тоже была повреждена пожарно-спасательная часть ГСЧС
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Вони там у 2014-15 роках, активно займалися маршами з ФСБшниками у рясах!! Так усе чітко було організовано!! Клікуші, завезені з московії, колони, по четверо вряд, попереду,- рвали на собі ісподні і волали мішєбратія, прутін ввєді… хоругви та охорона, координація їх дій, була, як ротних навчаннях…
Тому сьогодні, і не дивні, такі повторніобстріли і їх зкоординований повтор…