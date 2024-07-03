Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено приватні будинки та ферму. ФОТОрепортаж
Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє поліція Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що упродовж минулої доби, 2 липня, російські війська обстріляли 14 населених пунктів області. Загалом зафіксовано 99 ударів.
Унаслідок влучань окупантів пошкоджено приватний житловий будинок та господарські будівлі фермерського господарства.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції.
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