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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено приватні будинки та ферму. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє поліція Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що упродовж минулої доби, 2 липня, російські війська обстріляли 14 населених пунктів області. Загалом зафіксовано 99 ударів.

Унаслідок влучань окупантів пошкоджено приватний житловий будинок та господарські будівлі фермерського господарства.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції.

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Сумська область - наслідки обстрілів росіян 2 липня 2024 року
Сумська область - наслідки обстрілів росіян 2 липня 2024 року
Сумська область - наслідки обстрілів росіян 2 липня 2024 року
Сумська область - наслідки обстрілів росіян 2 липня 2024 року
Сумська область - наслідки обстрілів росіян 2 липня 2024 року

Автор: 

Сумська область (3862)


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