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Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини протягом дня. Зафіксовано 87 вибухів

Російські обстріли Сумщини 2 липня

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 87 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Миропільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (9 вибухів), атаку FPV дронами (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів), мінометів (3 вибухи). Також зафіксовано атаку 2-ма FPV дронами.
  • Великописарівська громада: здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (7 вибухів).
  • Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (9 вибухів).

Читайте: Ворог може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862)


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а якшо наприклад зелені перестануть тиріть,
і наприклад дадуть на ЗСУ?
хто буде на дорогах тиріть?
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02.07.2024 22:03 Відповісти
..не хотите уничтожить ВСУ, ликвидируйте завхоза....и ручных его гнр....
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02.07.2024 22:13 Відповісти
 
 