Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини протягом дня. Зафіксовано 87 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 87 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Зокрема обстрілів зазнали:
- Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (9 вибухів), атаку FPV дронами (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів), мінометів (3 вибухи). Також зафіксовано атаку 2-ма FPV дронами.
- Великописарівська громада: здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (7 вибухів).
- Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
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і наприклад дадуть на ЗСУ?
хто буде на дорогах тиріть?