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Россияне обстреляли 6 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 87 взрывов

Російські обстріли Сумщини 2 липня

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 87 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (9 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов), минометов (3 взрыва). Также зафиксирована атака 2-мя FPV-дронами.
  • Великописаревская громада: осуществлены атаки FPV-дронами (2 взрыва), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва), обстрелы из минометов (22 взрыва) и артиллерии (7 взрывов).
  • Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Белопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов) и минометов (9 взрывов).

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Автор: 

обстрел (27742) Сумская область (3287)


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а якшо наприклад зелені перестануть тиріть,
і наприклад дадуть на ЗСУ?
хто буде на дорогах тиріть?
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02.07.2024 22:03 Ответить
..не хотите уничтожить ВСУ, ликвидируйте завхоза....и ручных его гнр....
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02.07.2024 22:13 Ответить
 
 