Россияне обстреляли 6 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 87 взрывов
В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 87 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Миропольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (9 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов), минометов (3 взрыва). Также зафиксирована атака 2-мя FPV-дронами.
- Великописаревская громада: осуществлены атаки FPV-дронами (2 взрыва), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва), обстрелы из минометов (22 взрыва) и артиллерии (7 взрывов).
- Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: враг ударил из РСЗО (10 взрывов) и минометов (9 взрывов).
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і наприклад дадуть на ЗСУ?
хто буде на дорогах тиріть?