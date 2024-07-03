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Новини Фото Війна
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Оприлюднив у TikTok відео переміщення військового ешелону: СБУ повідомила про підозру блогеру з Івано-Франківщини. ФОТО

Служба безпеки оголосила про підозру відеоблогеру, який зняв та виклав у TikTok відео пересування військової техніки Збройних сил України в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік став очевидцем руху залізницею військового ешелону.

"Аби підняти рейтинг своєї сторінки в TikTok, він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі. Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів", - йдеться у повідомленні.

Блогер з Івано-Франківщини виклав у TikTok відео військового ешелону

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки встановила особу тіктокера. Ним виявився 29-річний мешканець Прикарпаття.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису.

Яке покарання загрожує відеоблогеру?

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух озброєння територією України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).

На чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Блогер з Івано-Франківщини виклав у TikTok відео військового ешелону

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Засвітили" позиції та військову техніку ЗСУ у соцмережах: СБУ затримала двох блогерів у Запоріжжі та на Вінниччині. ФОТО

Автор: 

СБУ (12954) блогер (184) Івано-Франківська область (957)


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Топ коментарі
+18
Єрмак за дві доби до переміщення потягу вже відправив інформацію куди треба
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03.07.2024 14:03 Відповісти
+12
Що там з Подоляком за фото полігону?
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03.07.2024 14:17 Відповісти
+8
ідіот
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03.07.2024 14:07 Відповісти
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Єрмак за дві доби до переміщення потягу вже відправив інформацію куди треба
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03.07.2024 14:03 Відповісти
ідіот
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03.07.2024 14:07 Відповісти
корисний
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03.07.2024 18:39 Відповісти
На чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років Джерело:
Та не дочекається воно!
Не чув, щоб хоть когось із цих любителів рейтингів і переглядів дочекалось позбавлення волі.
Мабуть, клянуться, мовляв, ніхатєл, мамай клянусь!
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03.07.2024 14:09 Відповісти
Он НАТО сигналить - СБУ !!! доки ти працюватимеш за вказівкоюТАТАРОВА , ховатимеш найбільшого банківського ворюгу за усі часи історії існування банків у своїх "застінках" - твоєму народові нічого чекати на захист НАТО . АЛЬООО СБУ!!! ЧУЄШ? Кажуть в тобі є й нормальні? Нормальні, ви чуєте?
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03.07.2024 14:10 Відповісти
Що там з Подоляком за фото полігону?
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03.07.2024 14:17 Відповісти
Під дурня малорозвинутого, косить злодій!!
Дайте 3 метри вірьовки йому, і зніміть, його з дерева, для ТІК-ТОКУ…
Ну, а що тут такого! Па пріколу… хоть паржом!!
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03.07.2024 14:19 Відповісти
курва, ****** клоуни - десь зо два тижні тому навіть на цензорі пресслужба 24мбр повідомила, що її перекидають на такий-то напрямок для підсилення!! офіційно!! відкритими каналами!! і все норм!!
а тут же ні - прикарпатська сбу знайшла довбойоба, який через свій довбо...м опублікував ешелон!! от давайте покажемо роботу.
пс а сбу з прикарпаття може спитати, чому з 2019 до 24.2.2022 року жодного артснаряда не було поставлено до війська?! от хоча би у нинішнього, прости Господи, посла у словенії, так, для початку, спитати може?! чи у довбойоба із якихось ********** це зробити легше?!
ппс зелені підари й крапка!! із сбу включно!!
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03.07.2024 14:20 Відповісти
Дивно, що ти не бачиш різниці між тим, що якусь інформацію оприлюднює пресслужба бригади - вповноважена оприлюднювати інформацію (і яка неодноразово, перед оприлюдненням, погоджує зміст оприлюдненого, і може так бути - що це взагалі деза спеціальна). І якимось довбнем, який знімає пересування військової техніки та піблікує її в інтернетах на радість кацапській розвідці.

В тебе зовсім мізків немає?!?
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03.07.2024 20:03 Відповісти
бидло, навчися не тикати незнаймом людям для початку!!
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03.07.2024 21:11 Відповісти
для тебе, бидло, іще розкажу: одного разу, якоїсь п'ятниці, цілий гендиректор однієї важливої держструктури радісно оповідав про успіхи вітчизняної оборонки на прикладі одного заводу. про що показало відповідний репортаж "г+г" (твій, бидло, гівноканал, якщо що). а наступного ранку повз моє вікно пролетіли ракети... то де ти, бидло, було тоді зі своїм коментарем про "вповноважену преслужбу" й "спеціяльну дезу"? де твої вбогі мізки були тоді?!
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03.07.2024 21:27 Відповісти
тобто якщо хтось сере посеред людної вулиці, то і тобі можна. Це твоя логіка? І хто ж тут бидло?

Ох і кінчений ти...
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03.07.2024 23:08 Відповісти
іди нах, бидло, безсмислене й тупе... ****** на свій бидломаратон й не світися тут!!
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03.07.2024 23:37 Відповісти
Блогера вже *******?
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03.07.2024 14:25 Відповісти
Блохерів ловлять, а гнид не чіпають.
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03.07.2024 14:50 Відповісти
Він же не мала дитина ...у штраф бат !!!
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03.07.2024 16:41 Відповісти
Це не "важкий", здається, злочин. Зможе в колонії подати заяву на добровільний вступ в ЗСУ.
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03.07.2024 20:11 Відповісти
Яких тільки довбойобів не існує на цьому світі..
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03.07.2024 18:53 Відповісти
 
 