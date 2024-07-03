Оприлюднив у TikTok відео переміщення військового ешелону: СБУ повідомила про підозру блогеру з Івано-Франківщини. ФОТО
Служба безпеки оголосила про підозру відеоблогеру, який зняв та виклав у TikTok відео пересування військової техніки Збройних сил України в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що чоловік став очевидцем руху залізницею військового ешелону.
"Аби підняти рейтинг своєї сторінки в TikTok, він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі. Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів", - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки встановила особу тіктокера. Ним виявився 29-річний мешканець Прикарпаття.
Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису.
Яке покарання загрожує відеоблогеру?
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух озброєння територією України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).
На чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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Та не дочекається воно!
Не чув, щоб хоть когось із цих любителів рейтингів і переглядів дочекалось позбавлення волі.
Мабуть, клянуться, мовляв, ніхатєл, мамай клянусь!
Дайте 3 метри вірьовки йому, і зніміть, його з дерева, для ТІК-ТОКУ…
Ну, а що тут такого! Па пріколу… хоть паржом!!
а тут же ні - прикарпатська сбу знайшла довбойоба, який через свій довбо...м опублікував ешелон!! от давайте покажемо роботу.
пс а сбу з прикарпаття може спитати, чому з 2019 до 24.2.2022 року жодного артснаряда не було поставлено до війська?! от хоча би у нинішнього, прости Господи, посла у словенії, так, для початку, спитати може?! чи у довбойоба із якихось ********** це зробити легше?!
ппс зелені підари й крапка!! із сбу включно!!
В тебе зовсім мізків немає?!?
Ох і кінчений ти...