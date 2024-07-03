Оприлюднив у TikTok відео переміщення військового ешелону: СБУ повідомила про підозру блогеру з Івано-Франківщини. ФОТО

Служба безпеки оголосила про підозру відеоблогеру, який зняв та виклав у TikTok відео пересування військової техніки Збройних сил України в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік став очевидцем руху залізницею військового ешелону.

"Аби підняти рейтинг своєї сторінки в TikTok, він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі. Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів", - йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки встановила особу тіктокера. Ним виявився 29-річний мешканець Прикарпаття.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон та карту пам’яті з оригіналом відеозапису.

Яке покарання загрожує відеоблогеру?

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух озброєння територією України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).

На чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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