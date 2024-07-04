У Кремлі вважають, що Ердоган не може бути посередником у перемовинах України та РФ, - росЗМІ

У Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не може бути посередником на мирних переговорах України та РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"Ні, неможливо", - заявив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання про можливе турецьке посередництво на переговорах, яке пропонує Ердоган.

Раніше повідомлялось, що Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.

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