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У Кремлі вважають, що Ердоган не може бути посередником у перемовинах України та РФ, - росЗМІ

У Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не може бути посередником на мирних переговорах України та РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"Ні, неможливо", - заявив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання про можливе турецьке посередництво на переговорах, яке пропонує Ердоган.

Заява Пєскова про перемовини

Раніше повідомлялось, що Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.

Читайте: Заморожування війни та відмова від ядерної зброї: Туреччина пропонує Україні та РФ проєкт нового "мирного договору"

Автор: 

перемовини (3007) Пєсков Дмитро (1685) росія (65994) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+10
тільки срібна куля або осиковий кілок можуть бути надійними перемовниками з пуйлом...
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04.07.2024 00:39 Відповісти
+7
Вже дружок Ердоган не дружок?А кого в кремлі в переговорники хочуть?Талібан,Хезболлу,Хамас,чи може польських "фермерів"?
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04.07.2024 02:15 Відповісти
+6
все дуже просто...

і навіть стає ясно: у московитів закінчується кормова база....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.07.2024 00:37 Відповісти
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все дуже просто...

і навіть стає ясно: у московитів закінчується кормова база....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.07.2024 00:37 Відповісти
тільки срібна куля або осиковий кілок можуть бути надійними перемовниками з пуйлом...
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04.07.2024 00:39 Відповісти
Змагання за те, кого першого пошлють слідом за кацапським кораблем.
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04.07.2024 00:40 Відповісти
Вже дружок Ердоган не дружок?А кого в кремлі в переговорники хочуть?Талібан,Хезболлу,Хамас,чи може польських "фермерів"?
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04.07.2024 02:15 Відповісти
Только один способен на это - великий кормчий, солнце востока, спаситель сирот, народный учитель, проводник справедливости, спаситель заблудших капиталистических овец и исполин мудрости - товарищ Ким Чен Ын
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04.07.2024 04:24 Відповісти
Оце так удар в спіну
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04.07.2024 04:52 Відповісти
А шо случилось?...
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04.07.2024 05:20 Відповісти
Навіть це біосміття гидує тобою, реджепе.
Це ж треба так обісратися з усіх боків..
😁
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04.07.2024 06:48 Відповісти
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04.07.2024 11:00 Відповісти
це дуже добра новина...такий публічний посил(плювок в спину) Ердоган не пробачить...
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04.07.2024 13:49 Відповісти
 
 