У Кремлі вважають, що Ердоган не може бути посередником у перемовинах України та РФ, - росЗМІ
У Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не може бути посередником на мирних переговорах України та РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське агентство "Интерфакс".
"Ні, неможливо", - заявив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання про можливе турецьке посередництво на переговорах, яке пропонує Ердоган.
Раніше повідомлялось, що Ердоган на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який задовольнить обидві сторони.
Топ коментарі
+10 piligrim
показати весь коментар04.07.2024 00:39 Відповісти Посилання
+7 Лис Микита #575773
показати весь коментар04.07.2024 02:15 Відповісти Посилання
+6 alex j
показати весь коментар04.07.2024 00:37 Відповісти Посилання
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і навіть стає ясно: у московитів закінчується кормова база....
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Це ж треба так обісратися з усіх боків..
😁