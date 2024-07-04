РФ обстріляла пожежну частину в Дружківці на Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти 3 липня обстріляли місто Дружківка на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, внаслідок обстрілу вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки.
Серед особового складу ніхто не постраждав.
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