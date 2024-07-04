УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5821 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 480 0

РФ обстріляла пожежну частину в Дружківці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 3 липня обстріляли місто Дружківка на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок обстрілу вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки. 

Серед особового складу ніхто не постраждав.

Читайте: Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині
Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині
Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині
Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині

Автор: 

обстріл (29105) Донецька область (8788)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 