Доба на Донеччині: Росіяни 22 рази обстріляли область, поранено 2 особи у Дружківці. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 22 рази обстріляли Донеччину, відомо про 2 поранених у Дружківці.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Пошкоджено 4 будинки в Острівському Курахівської громади. РФ обстріляла Курахове, Гостре, Ганнівку і Дачне. Також під вогнем рашистів околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Дробишевому. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 адмінбудівлі. У Диліївці, Олександро-Шультиному, Білій Горі та Віролюбівці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 1 нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 220 людей, зокрема 28 дітей.

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