У Росії помер брат радника президента Михайла Подоляка - він був офіцером ГРУ ГШ ЗС РФ. ФОТО
Володимир Подоляк помер 19 травня у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ASTRA.
SOTA пише, що на могилі брата українського чиновника розміщено вінок "От коллектива ЦПС" – "Центра подготовки специалистов ГРУ". А видання "Вот Так" з'ясувало, що 2019 року Володимира Подоляка було прописано в Москві за адресою "Консерватории" (вулиця Народного Ополчення, 50) – Військової академії Міноборони (колишньої Військово-дипломатичної академії), яка готує кадри для військової розвідки РФ. Зв'язки із братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував.
Публічно про смерть Володимира Подоляка влада РФ не повідомляла.
Топ коментарі
+129 vismavista
показати весь коментар06.07.2024 19:06 Відповісти Посилання
+85 Gary Grant
показати весь коментар06.07.2024 19:10 Відповісти Посилання
+81 chukinson
показати весь коментар06.07.2024 19:09 Відповісти Посилання
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Свого брата убив Порошенко. І з'їв його.
От лише не пригадаю, чи про поїдання там йшлося, чи ту "важливу деталь" прикрутили вже пізніше. Та то таке.
писулькивказівки з фсб ...
все по-плану...по-оманському плану....
https://censor.net/ua/blogs/3498465/59rchniyi_volodimir_podolyak_buv_vdstavnim_polkovnikom_gru
Але чому при таких фактах, ця людина в нас щось допомагає вирішувати стосовно долі держави?
І це тільки один подоляк серед всієї Зеленої кротоферми!
Навіть якщо Подоляк і не "барабанив" брату, то лише за факт родинних зв'язків з офіцером розвідки ворожої держави його необхідно усунути з посади.
Не тому що він хороший чи поганий, а тому, що є факт близького родства. І аргументи типу "...я не такий, я інший" тут не повинні взагалі враховуватись.
тобто тупо нас знищують, зачищають територію від людей, та заробляють гроші!
Тіко по работі ))))
А чи не колеги Червінського,щоб відомстити кротофермі, яка посадила полковника Червінського за видатні успіхи на війні.