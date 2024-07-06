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У Росії помер брат радника президента Михайла Подоляка - він був офіцером ГРУ ГШ ЗС РФ. ФОТО

Володимир Подоляк помер 19 травня у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ASTRA.

SOTA пише, що на могилі брата українського чиновника розміщено вінок "От коллектива ЦПС" – "Центра подготовки специалистов ГРУ". А видання "Вот Так" з'ясувало, що 2019 року Володимира Подоляка було прописано в Москві за адресою "Консерватории" (вулиця Народного Ополчення, 50) – Військової академії Міноборони (колишньої Військово-дипломатичної академії), яка готує кадри для військової розвідки РФ. Зв'язки із братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Єрмака Подоляк потрапив у міжнародний скандал через висловлювання про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. ВIДЕО

Публічно про смерть Володимира Подоляка влада РФ не повідомляла.

Могила Володимира Подоляка

Повідомлення у ЗМІ про смерть брата Подоляка

Автор: 

росія (66070) сім’я (111) смерть (6779) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+129
Радник Зеленьського "майже не спілкувався із поковником ГРУ"
Слово "майже" саме смішне у контексті
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06.07.2024 19:06 Відповісти
+85
Хтось може собі уявити,щоб у радника Черчілля був брат у відомстві Гіммлера? Офіційно.🤯
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06.07.2024 19:10 Відповісти
+81
У одного батько офіцер ФСБ, у іншого брат в ГРУ. А потім скажіть що кротів немає в ОП. Крот на кроті і кротами поганяє.
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06.07.2024 19:09 Відповісти
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06.07.2024 19:53 Відповісти
Карма за Червінського-так і хочеться сказати.
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06.07.2024 20:00 Відповісти
Чого дивуватись. Шеф терористів ГРУ Алєксєєв, ще з 2011 року. Уроженець Вінницької області. Подоляки народились в Нововолинську. Дивно, що брательник служив в ГРУ. Він закінчив Мінську школу КГБ (спеців по інакомислію). Напевне, цей зелений фрукт допоміг пенсіонеру ФСБ влаштуватись преподом до сапогів. Все може бути. Он Деркач напряму яшкався з Алєксєєвим і брав гроші на операцію Бурісма.
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06.07.2024 20:00 Відповісти
Подоляк вбив рідного брата. Який жах!
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06.07.2024 20:01 Відповісти
Ніт! От не треба того! Не розводьте тут демагогію з плутаниною!
Свого брата убив Порошенко. І з'їв його.
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06.07.2024 20:08 Відповісти
Якийсь ненажера
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07.07.2024 09:49 Відповісти
А Ви хіба про то не знали? Навіть Мосейчучка про той треш оповідала на Г+Г.

От лише не пригадаю, чи про поїдання там йшлося, чи ту "важливу деталь" прикрутили вже пізніше. Та то таке.
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07.07.2024 10:55 Відповісти
Зауважте, колеги: кацапня майже два місяці про це не повідомляла. З якого б то дива? Невже весь цей час бойові некроманти силкувалися його поцупити в лихих парфумів з-під носа?
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06.07.2024 20:01 Відповісти
"Я зустрітила тітку Секлету, так вона просила переказати вам, Проню Прокопівно, шо ви - подоляка!" (с)
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06.07.2024 20:05 Відповісти
То що, Вован Подоляк геть чисто як дєдушко чЛєнін - живєє всєх живих?
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06.07.2024 20:10 Відповісти
Може бути та сама історія з Будановим,який під час невдалого рейду в Крим нібито вбив офіцера фсб,а касапи поширили через інтернет фото могильної плити з ініціалами феесбешника.
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06.07.2024 20:09 Відповісти
Врахуйте його співмешканця гогілашвілі який був помічником валуева і при мразоті авакову, став зам міністра МВС, пригрітих гур, ватних підарів шевченко, червоненко, дозволи гур на виїзд для корупціонерів і зрадників таких як трубіцин, арестович та багатьом іншим уйобкам! А подяки чого коштують!
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07.07.2024 00:17 Відповісти
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06.07.2024 20:10 Відповісти
Мене може заблокуе цензор, але дуже хочу сказати,, В рот їбати його брата !, мішу теж !!!!"
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06.07.2024 20:12 Відповісти
Але ж НЕ...
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07.07.2024 10:19 Відповісти
Новость просто супер....И кто то ждет еще победы от страны,проникшей метастазами предательства,шпионства и клептомании....Это просто пздц....Кто у власти...Охренеть..
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06.07.2024 20:12 Відповісти
це зашквар. зєля напряму получав писульки з фсб ???
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06.07.2024 20:25 Відповісти
зєля напряму получав писульки вказівки з фсб ...

все по-плану...по-оманському плану....
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06.07.2024 22:52 Відповісти
Дивно. Військовий у 59 років. Він наче не був на активних операціях. Не пустили б.
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06.07.2024 20:27 Відповісти
при савке полканов отправляли в отставку в 55 лет. врядли что-то изменилось. т.е. этот выродок имел генеральское звание .
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06.07.2024 23:09 Відповісти
останнє фото у погонах полковника

https://censor.net/ua/blogs/3498465/59rchniyi_volodimir_podolyak_buv_vdstavnim_polkovnikom_gru
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07.07.2024 11:38 Відповісти
Падлюка треба відправити на поховання брата. Негайно. Це роблять всі близькі. ... та нехай там залишається доглядати могилу.
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06.07.2024 20:28 Відповісти
Гандони вони. Продажні. Обидва.
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06.07.2024 20:37 Відповісти
Хіба це можливо перевірити?
Але чому при таких фактах, ця людина в нас щось допомагає вирішувати стосовно долі держави?
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06.07.2024 20:41 Відповісти
Ой, госпадіііі! Путін *****, кацап!
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07.07.2024 01:27 Відповісти
Ахаха, "штірліц нікогда так нє бил блізок к провалу" (с). У зепідора в шапіто, що не рожа то кум-сват-брат якогось гєбнявого. Не дивно, що він сам працює на гебню
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06.07.2024 20:42 Відповісти
Так навколо зє самі кроти, та ще з такими зв'язками!!!! " Майже не підтримував стосунки", клас, приїхали!!!! Може хтось почистить всю цю наволоч???!!!
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06.07.2024 20:43 Відповісти
Їх привів зе ,вам це ні про що не говорить?!і далі продовжує їх підтримувати
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07.07.2024 16:49 Відповісти
чого це-навколо? а сам воно хто? в омані у 20 році, хто був з патрушевим? як що тобі не відомо, то доповідаю- то був зелена гидота і ця війна це той договорняк з ****** і зеленою гнидою. більше не маніпулюй про
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10.07.2024 19:47 Відповісти
навколо
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10.07.2024 19:49 Відповісти
дєрмак, подоляк і вся інша прокацапська шушера, і звичайно тупорилий ішак. Великі шанси, що ця зграя зрадників хоче перемоги?
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06.07.2024 20:50 Відповісти
скоро саветнік завхоза, поїде на мальдіви, зустрітись та глянуть, як пластіка у брателла пройшла )))
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06.07.2024 21:00 Відповісти
Брат радника президента офіцер ГРУ ГШ ЗС РФ????
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06.07.2024 21:05 Відповісти
Якби не вмер ,то ніхто б і не знав. Подоляк мабуть не поспішав розповісти про цей цікавий факт своєї біографії.
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06.07.2024 21:33 Відповісти
Цей факт давно відомий. Не знав той, хто "я палітікай ні інтірісуюсь"
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06.07.2024 22:00 Відповісти
Чомусь я в Америці знав про це, а ти в Украіні-ні?
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07.07.2024 01:28 Відповісти
Я б і зараз не знав, якби не ейфорія збудження знавців біографії Подоляка (аж на дві сторінки форуму, чомусь саме після смерті брата радника ,а не до )не привернули мою увагу.
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07.07.2024 09:47 Відповісти
..ще одною гнидою стало менше
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06.07.2024 21:06 Відповісти
І хто ж це зливав плани генштабу рашистам, хм...
І це тільки один подоляк серед всієї Зеленої кротоферми!
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06.07.2024 21:08 Відповісти
У контррозвідці є залізний принцип "Краще відрізати здорове ніж залишити хворе".
Навіть якщо Подоляк і не "барабанив" брату, то лише за факт родинних зв'язків з офіцером розвідки ворожої держави його необхідно усунути з посади.
Не тому що він хороший чи поганий, а тому, що є факт близького родства. І аргументи типу "...я не такий, я інший" тут не повинні взагалі враховуватись.
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06.07.2024 21:20 Відповісти
Це що такий кодекс в ОП. В радники беруть тільки тих ,чий брат служить в розвідці рф
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06.07.2024 21:27 Відповісти
Не тільки в радники, а і в командувачі ЗСУ, Сирський, скрізь одні кацапи, вони навмисне будуть створювати ситуації щоб війна ніколи не закінчилась
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06.07.2024 22:39 Відповісти
Собаці собача смерть Якби сталося диво, що б подоляк з офісу здох.А разом з ним іще і підар галімий дерьмак.
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06.07.2024 21:35 Відповісти
И у Ермака папа умер.
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06.07.2024 21:47 Відповісти
Не вмер, а здох !
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07.07.2024 22:07 Відповісти
У падаляка є сторінка в соцмережах? Хочу привітати, шо його ******* руснявий брат подох. На одного русака меньше стало.
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06.07.2024 21:50 Відповісти
Уся ця срань, що шарилась у вищій лізі квк, однозначно працювала на кгб! Так що робимо висновки...
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06.07.2024 21:53 Відповісти
Більше дохлих подоляків - рашистських ГРУшників і різних!
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06.07.2024 21:58 Відповісти
У этого звание в ФСБ выше.
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07.07.2024 13:36 Відповісти
Операція прикриття агента "Безпринципний".
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Здається закон люстрації не діє від слова зовсім
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06.07.2024 22:27 Відповісти
чи мені одному здається,що нас десь потужно найобують ?
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06.07.2024 22:32 Відповісти
І хтось думає, що шапіто хоче завершити війну? Та вони просто воюють українцями,
тобто тупо нас знищують, зачищають територію від людей, та заробляють гроші!
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06.07.2024 22:34 Відповісти
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06.07.2024 22:35 Відповісти
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06.07.2024 22:53 Відповісти
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06.07.2024 23:00 Відповісти
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06.07.2024 23:02 Відповісти
у одного, с самой верхушки, брат в гру, у другого папаша в фсб, судья ВС - вор, генпрокурор - взяточник, таможня - насковзь христопродавцы, областные головы - крадуны и мздоимцы, военкомы - подпольные миллионеры, но ***** это США и НАТО уссались, усрались, зассали, не дают, линии проводят, заявления делают, эскалации не хотят... В зеркало посмотрите *****! Уже слов не хватает просто!
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06.07.2024 23:03 Відповісти
За то, мы победим !
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07.07.2024 13:32 Відповісти
Пора вичищати ці авгієви конюшні
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06.07.2024 23:12 Відповісти
"Какая атвратітєльная рожа!" (С)
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06.07.2024 23:20 Відповісти
Співчуття раднику Зеленського, який втратив брата ГРУшника, який працював на країну-агресора. Так як Михайло Подоляк з братом ГРУшником майже зв'язки не підтримував, тому його репутація лишається незаплямованою. Дуже добрих і надійних радників підібрав собі Президент! З такими радниками точно переможемо!
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06.07.2024 23:38 Відповісти
Народ реагує як собака павлова. Можливо то і доречно, а можливо й ні.
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07.07.2024 00:02 Відповісти
Схоже на феодальну війну, там теж брат проти брата міг воювати, якщо в них були різні сеньйори
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07.07.2024 00:09 Відповісти
Земля вже зачекалася на другого.
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07.07.2024 00:54 Відповісти
Про брата було відомо і раніше і що?!А хто батько у єрмака?!
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07.07.2024 04:21 Відповісти
В команді Боневтіка Херпіду Нетряпковича кизи, немає жодної посдової особи, яка б не мала рідні на Цапії, чи російського паспорта, чи була в проросійські партії раніше.
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07.07.2024 08:09 Відповісти
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07.07.2024 08:27 Відповісти
///Зв'язки із братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував.///

Тіко по работі ))))
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07.07.2024 09:07 Відповісти
Вони зустрічалися в Стамбулі під час перемовин. Ми ж бачим які гарні протоколи залишились після Стамбулі.
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07.07.2024 13:28 Відповісти
То все кацапськє ІПСО ))))
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07.07.2024 14:18 Відповісти
Ви думаєте ця сволота просто так була в оточенні овоча? І зараз залишається таким собі "штірліцом" в коридорах зЕвлади. Хоча вони там всі підрозділ фсб.
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07.07.2024 09:45 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения( рус) А чому тільки зараз був зроблений, цей вкид. Від чого відволікають Паньство. Його знищили в травні, аж стало відомо в липні. ???
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07.07.2024 09:55 Відповісти
думали, говорити, чині!
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07.07.2024 19:24 Відповісти
Подоляка могут забрать на передок. Отсрочка уже не действует.
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07.07.2024 13:25 Відповісти
Питання лише,хто його знищив?
А чи не колеги Червінського,щоб відомстити кротофермі, яка посадила полковника Червінського за видатні успіхи на війні.
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07.07.2024 19:13 Відповісти
Це все очікувано!
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07.07.2024 19:22 Відповісти
І всього три вінка без траурних стрічок? Щось не віриться без експертизи ДНКа - все це 3.14здеш і провокація а по факту брат не дивлячись на вдавані розбіжності міг би від себе вінок надіслати.
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08.07.2024 09:54 Відповісти
складається таке враження, що одна з основних вимог для входження в команду Зе, це наявність родичів у спецслужбах рф.
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09.07.2024 12:17 Відповісти
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