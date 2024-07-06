У Росії помер брат радника президента Михайла Подоляка - він був офіцером ГРУ ГШ ЗС РФ. ФОТО

Володимир Подоляк помер 19 травня у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ASTRA.

SOTA пише, що на могилі брата українського чиновника розміщено вінок "От коллектива ЦПС" – "Центра подготовки специалистов ГРУ". А видання "Вот Так" з'ясувало, що 2019 року Володимира Подоляка було прописано в Москві за адресою "Консерватории" (вулиця Народного Ополчення, 50) – Військової академії Міноборони (колишньої Військово-дипломатичної академії), яка готує кадри для військової розвідки РФ. Зв'язки із братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував.

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Публічно про смерть Володимира Подоляка влада РФ не повідомляла.