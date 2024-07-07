Війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград, у Нікополі обстрілами пошкоджено 3 підприємства та цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
У ніч проти 7 липня 2024 року ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області. Уламками пошкоджено 4 приватні будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і поранених.
"Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", - йдеться у повідомленні.
Наслідки ударів по Нікополю
У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.
"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття. Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці", - додає Лисак.
Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.
Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
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