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Новини Фото Війна
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Війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград, у Нікополі обстрілами пошкоджено 3 підприємства та цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 липня 2024 року ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області. Уламками пошкоджено 4 приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і поранених.

"Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів по Нікополю

У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття. Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці", - додає Лисак.

Також читайте: Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину: загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя

Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.

Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Автор: 

обстріл (29195) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3861)


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Так повинна виглядати вся кацапія , бо інакше окупанти ніколи
не зупиняться перед своїми злодіянами над украінцями 🤬
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07.07.2024 08:12 Відповісти
Так, але дуже важко буде зробити це при цьому Президенту, який так і не спромігся запустити власну ракетну програму. А дрони великої шкоди не роблять. Та і дрони не зовсім наші, просто використовують технології і комплектуючі партнерів. Я чомусь впевнений, що за 5 років, маючи такий великий інженерний склад і допомогу від США і інших країн, можна було зробити і власну ППО, але тоді б не вистачило грошей на дороги. Помилки, або навмисна шкода Президента і його команди з 2019 року, сьогодні відчувають всі громадяни в кожній точці України.
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07.07.2024 08:26 Відповісти
 
 