Війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград, у Нікополі обстрілами пошкоджено 3 підприємства та цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 липня 2024 року ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області. Уламками пошкоджено 4 приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і поранених.

"Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів по Нікополю

У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття. Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці", - додає Лисак.

Також читайте: Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину: загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж





















Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.

Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.