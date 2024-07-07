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Затримано українку, яка везла до Будапешту гранату Ф-1 "на замовлення знайомих", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У дорожній сумці 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту, виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту. Й в багажі виявили: гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45. За словами українки, везла це за кордон на замовлення "знайомих"", - йдеться в повідомленні.

Жінка везла гранату в Угорщину

Як зазначається, тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю", що передбачає до семи років вʼязниці.

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Жінка везла гранату в Угорщину
Жінка везла гранату в Угорщину

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Жінка везла гранату в Угорщину

Автор: 

Угорщина (2337) Держприкордонслужба ДПСУ (6142) граната (802)


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Топ коментарі
+19
Може вона для Орбана везла, а ви все зіпсували.
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07.07.2024 12:44 Відповісти
+17
Якщо десять разів повторити "Порошенко" опівдні в спеку, то він вилізе з-під ліжка, запитає за кого ти голосував і вкусить за дупу. Фанаткам бубочки потрібно проявляти обережність
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07.07.2024 12:59 Відповісти
+16
99% - просто ідіотка
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07.07.2024 12:41 Відповісти
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99% - просто ідіотка
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07.07.2024 12:41 Відповісти
Може вона для Орбана везла, а ви все зіпсували.
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07.07.2024 12:44 Відповісти
"сливи" для фіцо і "лімончик" для орбана
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07.07.2024 16:00 Відповісти
"не перепутай, кутозов ! "

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07.07.2024 16:35 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
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07.07.2024 16:17 Відповісти
Впаяють років 5
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07.07.2024 12:45 Відповісти
Якщо щиро розкається і раніше не судима та з позитивними характеристиками з місця роботи і проживання то з дуже великою вірогідністю отримає умовний строк..
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07.07.2024 12:54 Відповісти
Якщо десять разів повторити "Порошенко" опівдні в спеку, то він вилізе з-під ліжка, запитає за кого ти голосував і вкусить за дупу. Фанаткам бубочки потрібно проявляти обережність
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07.07.2024 12:59 Відповісти
- Цукерку дам тобi я посмоктати. Цукерка очeнь класна, Тузiк вкусний.
- Не вiр, мiй сину, цьому ********. Цукерку ту тобi вiн в жопу встромить.

(с) Лесь
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07.07.2024 16:06 Відповісти
Заодно в гуглі дізнайтеся, що означає термін "чучхе"? Я розумію, слово імпортне, незнайоме, але все-таки краще застосовувати його за призначенням
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07.07.2024 20:40 Відповісти
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07.07.2024 13:21 Відповісти
Максимум щоб знайшли, протермінований київський торт .
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07.07.2024 13:51 Відповісти
ну нічого, нічого. Безмозглість то не найбільша ваша проблема
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07.07.2024 16:23 Відповісти
Якак гарна господиня - все повинно бути в хатi
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07.07.2024 12:53 Відповісти
Граната дело темное.
Но нафуя бабе один патрон? В Будапеште всё было готово.
Не хватало одной гранаты, и одного патрона?
Еще раз. Граната дело тёмное, может сорваться, оказаться учебной, игрушкой.
А подброшенный боевой патрон эту рыбу точно привяжет к статье, если будет нужно.
Может у кого есть другое объяснение присутствия в багаже одного патрона?
Например, закатился, у кавалера с кармана выпал?
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07.07.2024 13:58 Відповісти
могли подставить, могли проверить как шмонают именно на этом пропускном пункте, вплоть до "па приколу" и "на спор"

Правда, все как-то херово вяжется с тем, что есть знакомые, которые попросили, следовательно, фамилии с папортами и баба конкретно говорит, что ее попросили привезти. Так бы хотя бы дурочку включила, типа, ой не знаю. Закатилося

Короче, мутно все
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07.07.2024 14:13 Відповісти
ну так, це "пса патрона" перевіряли.. Тому в комплект ще й УЗРГ поклали.
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07.07.2024 14:33 Відповісти
ну да, і УЗРГ на фото теж учбовий.
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07.07.2024 14:30 Відповісти
Танунаху! То на брелки на ключи предполагалось. И запал для гранаты тоже. Бабы---что с них взять?
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07.07.2024 20:28 Відповісти
Що там кажіть, але Бобіку- респект…
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07.07.2024 12:55 Відповісти
Або тормознута ,або інстінкту самозбереження від природи нуль
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07.07.2024 13:02 Відповісти
Запал окремо, корпус окремо. Грамотно, як для цивільної особи, яка везе два сувеніри.
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07.07.2024 13:26 Відповісти
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07.07.2024 14:14 Відповісти
вона лише перевізник, хтось грамотно все упакував, мабудь взагалі тестовий заїзд був
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07.07.2024 15:12 Відповісти
проста курка з пласкими нігтями і без ознак інстинкту самозбереження,що потрібно мати в макітрі і який рівень IQ ,що везти через місце де тебе обов,язково доглядатимуть такі предмети,хоча річ в іншому як цю дурнувату взагалі підставили,зате за рулем та на машині🤣🤣🤣🤣і ми ще дивуємося чого ми в такій дупі?!??навкруги нас 50% дегенератів і дебілів........
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07.07.2024 13:31 Відповісти
а треба було, якими то, спеціями намастити. краще перцем, пес би, навіть, не став порскатись.
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07.07.2024 13:53 Відповісти
Не факт. Якщо навчений буде показувати що щось не так.
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07.07.2024 14:36 Відповісти
100%, якщо везла прибрати падлу орбана то герой
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07.07.2024 13:29 Відповісти
Угорці готуються до майдану.)
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07.07.2024 13:41 Відповісти
тююю...
та, тож сувенір. нє?
у кожного українця, такого, повни кармани.
як що, знайомий попросив, чом би не привезти?
готуйся, зе!шобло......
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07.07.2024 13:50 Відповісти
Замовили як сувеніри,а дурне хотіло вгодити,але границя тепер *на замку*,не то шо колись на початку 90х,племінник воював за *Югів*платили 10$ в день,коли перестали платити,разом з болгарином нарізали додому в Україну і спокійно переїхали електричкою зі своїми АК.
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07.07.2024 13:58 Відповісти
Кончена ідіотка і тупа хвойда , везти гранату за кордон 😁
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07.07.2024 14:00 Відповісти
Вищий пілотаж для прикордонної собаки - винюхати цигарки у бензиновому баці
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07.07.2024 14:00 Відповісти
Якби собака не знайшов,то все одно на сканері б виявили
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07.07.2024 21:45 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2396832-visij-pilotaz-dla-prikordonnoi-sobaki-vinuhati-cigarki-u-benzinovomu-baci.html
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07.07.2024 22:11 Відповісти
Курка общипана --- одна шт.
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07.07.2024 14:03 Відповісти
Зря задержали, может, она доброе дело хотела сделать, там дохрена всяких рюських, может, на одного - двух там стало бы меньше..
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07.07.2024 14:29 Відповісти
Лишіть дитину. Вона то везла в ворожу країну !
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07.07.2024 14:36 Відповісти
А может какая-то провокация намечалась? Типа "украинские террористы хотят нарушить мир и спокойствие в Европе"?
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07.07.2024 15:36 Відповісти
Точняк. Однією гранатою і ЦІЛИМ ОДНИМ ПАТРОНОМ!
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07.07.2024 19:49 Відповісти
 
 