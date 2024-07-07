Затримано українку, яка везла до Будапешту гранату Ф-1 "на замовлення знайомих", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У дорожній сумці 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту, виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту. Й в багажі виявили: гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45. За словами українки, везла це за кордон на замовлення "знайомих"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю", що передбачає до семи років вʼязниці.

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