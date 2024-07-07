Затримано українку, яка везла до Будапешту гранату Ф-1 "на замовлення знайомих", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
У дорожній сумці 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту, виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки, яка подорожувала автівкою до Будапешту. Й в багажі виявили: гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45. За словами українки, везла це за кордон на замовлення "знайомих"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю", що передбачає до семи років вʼязниці.
Топ коментарі
+19 Богдан XXX
показати весь коментар07.07.2024 12:44 Відповісти Посилання
+17 Dmitry Klaus
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+16 Михайло Иляш
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- Не вiр, мiй сину, цьому ********. Цукерку ту тобi вiн в жопу встромить.
(с) Лесь
Но нафуя бабе один патрон? В Будапеште всё было готово.
Не хватало одной гранаты, и одного патрона?
Еще раз. Граната дело тёмное, может сорваться, оказаться учебной, игрушкой.
А подброшенный боевой патрон эту рыбу точно привяжет к статье, если будет нужно.
Может у кого есть другое объяснение присутствия в багаже одного патрона?
Например, закатился, у кавалера с кармана выпал?
Правда, все как-то херово вяжется с тем, что есть знакомые, которые попросили, следовательно, фамилии с папортами и баба конкретно говорит, что ее попросили привезти. Так бы хотя бы дурочку включила, типа, ой не знаю. Закатилося
Короче, мутно все
та, тож сувенір. нє?
у кожного українця, такого, повни кармани.
як що, знайомий попросив, чом би не привезти?
готуйся, зе!шобло......