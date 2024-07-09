На Донеччині ДБР заблокувало схему переправляння ухилянтів, організовану директором благодійного фонду. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю та директору одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних чоловіків під виглядом волонтерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зокрема, директор благодійного фонду оформив та видав "клієнту" волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Спочатку ціна "послуги" була 6 тис. доларів США, потім ділки захотіли від чоловіка вже 12 тис. доларів США.





Зазначається, що 5 липня у Києві працівники Бюро затримали військовослужбовця під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тис. доларів США від ухилянта.

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Під час обшуків у організаторів оборудки правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, що можуть свідчити про вчинення злочину, а також майже 20 тис. доларів США та 4 тисячі євро.

Військовослужбовцю та директору благодійного фонду повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.









"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору благодійного фонду. Військовослужбовцю вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 181 тис. гривень", - зазначили у відомстві.

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Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.