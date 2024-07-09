В Донецкой области ГБР заблокировало схему переправки уклонистов, организованную директором благотворительного фонда. ФОТОрепортаж
Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и директору одного из благотворительных фондов, которые за деньги переправляли за границу военнообязанных мужчин под видом волонтеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В частности, директор благотворительного фонда оформил и выдал "клиенту" волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Сначала цена "услуги" была 6 тыс. долларов США, потом дельцы захотели от мужчины уже 12 тыс. долларов США.
Отмечается, что 5 июля в Киеве работники Бюро задержали военнослужащего во время получения части оплаты в сумме 8,5 тыс. долларов США от уклониста.
Во время обысков у организаторов сделки правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, а также почти 20 тыс. долларов США и 4 тысячи евро.
Военнослужащему и директору благотворительного фонда сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей директору благотворительного фонда. Военнослужащему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 181 тыс. гривен", - отметили в ведомстве.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шановний пане Бутусов, займіться, будь ласка, юридичним вихованням Ваших "писак".