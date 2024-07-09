В Донецкой области ГБР заблокировало схему переправки уклонистов, организованную директором благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и директору одного из благотворительных фондов, которые за деньги переправляли за границу военнообязанных мужчин под видом волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В частности, директор благотворительного фонда оформил и выдал "клиенту" волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Сначала цена "услуги" была 6 тыс. долларов США, потом дельцы захотели от мужчины уже 12 тыс. долларов США.





Отмечается, что 5 июля в Киеве работники Бюро задержали военнослужащего во время получения части оплаты в сумме 8,5 тыс. долларов США от уклониста.

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Во время обысков у организаторов сделки правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, а также почти 20 тыс. долларов США и 4 тысячи евро.

Военнослужащему и директору благотворительного фонда сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.









"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей директору благотворительного фонда. Военнослужащему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 181 тыс. гривен", - отметили в ведомстве.

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Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.