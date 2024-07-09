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В Донецкой области ГБР заблокировало схему переправки уклонистов, организованную директором благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и директору одного из благотворительных фондов, которые за деньги переправляли за границу военнообязанных мужчин под видом волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В частности, директор благотворительного фонда оформил и выдал "клиенту" волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Сначала цена "услуги" была 6 тыс. долларов США, потом дельцы захотели от мужчины уже 12 тыс. долларов США.

На Донеччині директор благодійного фонду допомагав ухилянтам
На Донеччині директор благодійного фонду допомагав ухилянтам

Отмечается, что 5 июля в Киеве работники Бюро задержали военнослужащего во время получения части оплаты в сумме 8,5 тыс. долларов США от уклониста.

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Во время обысков у организаторов сделки правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, а также почти 20 тыс. долларов США и 4 тысячи евро.

Военнослужащему и директору благотворительного фонда сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

На Донеччині директор благодійного фонду допомагав ухилянтам
На Донеччині директор благодійного фонду допомагав ухилянтам

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей директору благотворительного фонда. Военнослужащему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 181 тыс. гривен", - отметили в ведомстве.

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Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Автор: 

Донецкая область (10009) ГБР (3050) уклонисты (925)


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Волонтери в один кінець - буває
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09.07.2024 16:04 Ответить
Леся Карпенко - ви вже офіційно визначили ЛЮДЕЙ - "переправляння ухилянтів"?????? Чи може суд має визначати???????
Шановний пане Бутусов, займіться, будь ласка, юридичним вихованням Ваших "писак".
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09.07.2024 16:15 Ответить
На суддівських МАЙДАНУ сподіватися, буде точно, як з беркутньою, або єфремовим, симоненком, королевською…!! Прикладів, діян суддівських, за 11 років в Україні, вдосталь… Рада суддівської доброчесності, забита прикладами «мудрості на грошах», від суддівських !!

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09.07.2024 17:55 Ответить
Отакі продвинуті юристи бажані на передовій ухилянт зрадник його захистник такаж тварюка
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09.07.2024 19:24 Ответить
 
 