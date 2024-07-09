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США передали для Морської охорони України швидкісні катери Metal Shark. ФОТО
США передали для Морської охорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.
Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.
Топ коментарі
+8 krot_lub
показати весь коментар09.07.2024 17:40 Відповісти Посилання
+6 Urs
показати весь коментар09.07.2024 17:22 Відповісти Посилання
+6 Al Kap
показати весь коментар09.07.2024 17:27 Відповісти Посилання
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Чи F35?!
ну очччень большиє !
Так само як і прикордонники. От митникам було простіше, там завжди йшла "підкормка".
І т.п. Актуальні такі кораблі, просто користуватись ними потрібно розумно.
І ні, до нормального бойового корабля, так просто, ніяким морським дроном непоміченим не підпливеш.
Ви вважаєте правильним таке звернення до країн, за чий рахунок ми існуємо, буквально.