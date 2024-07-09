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США передали для Морської охорони України швидкісні катери Metal Shark. ФОТО

США передали для Морської охорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

швидкісні катери Metal Shark

Катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.

Катери від США для Морської охорони ДПСУ
Катери від США для Морської охорони ДПСУ

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Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.

швидкісні катери Metal Shark

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) США (23449)


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Топ коментарі
+8
Це замість зданої Україною ядерної зброї. Спеціально модернізовані як танки Абрамс до стану другої світової, так будуть модернізовані ф16, катери, бачу, з теж самої категорії.
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09.07.2024 17:40 Відповісти
+6
на Тису парочку віділять?
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09.07.2024 17:22 Відповісти
+6
Це замість F16?

Чи F35?!
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09.07.2024 17:27 Відповісти
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на Тису парочку віділять?
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09.07.2024 17:22 Відповісти
Це замість F16?

Чи F35?!
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09.07.2024 17:27 Відповісти
Вам там ближче. Спитайте.
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09.07.2024 17:33 Відповісти
замість "бредлі". Кірбі сказав, що самим через п'ядесят років пригодяться.
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09.07.2024 17:40 Відповісти
Це замість зданої Україною ядерної зброї. Спеціально модернізовані як танки Абрамс до стану другої світової, так будуть модернізовані ф16, катери, бачу, з теж самої категорії.
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09.07.2024 17:40 Відповісти
Завжди приємно бачити на цьому сайті найоптимістичніших людей.
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09.07.2024 17:45 Відповісти
Ми озброїли росію, а невдячна Америка...
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09.07.2024 18:25 Відповісти
на Тису завезли отмєнних тасманійських раків.
ну очччень большиє !

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09.07.2024 17:44 Відповісти
а прикордоннтки до цих раків будуть на прощання пригощати на березі львівським світлим?
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09.07.2024 18:04 Відповісти
Мошшшшшщьний подгон
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09.07.2024 20:55 Відповісти
Пригадую, як ще до війни наші прикордонники з берега спостерігали за турками, що рибалили прямо у нас під носом. Але зробити нічого не могли, банально не було соляри.
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09.07.2024 17:23 Відповісти
і що не могли трохи знайти, а потім в турків злити під 0?
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09.07.2024 17:31 Відповісти
Не питайте у мене, не знаю. Тоді всі сиділи як миші майже без забезпечення з бюджету. Колись ходила легенда, що все ж таки кілька разів шуганули турків гарно.
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09.07.2024 18:25 Відповісти
патронів теж не було? чи яєць?
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09.07.2024 17:45 Відповісти
Ви не пам'ятаєте, в якій дупі були наші Збройні Сили всього 10 років тому?
Так само як і прикордонники. От митникам було простіше, там завжди йшла "підкормка".
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09.07.2024 18:22 Відповісти
На даний час великі кораблі не актуальні і навіть марні, тому що легко уражуються. А вот таки маленькі "металеві акули" - саме то!
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09.07.2024 17:52 Відповісти
З них ракетами по Ростову чи Криму не влупиш..
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09.07.2024 18:00 Відповісти
А тепер уявіть, що на біля Одеси, стояв би есмінець заточений під ППО. Наскільки було б простіше?
І т.п. Актуальні такі кораблі, просто користуватись ними потрібно розумно.
І ні, до нормального бойового корабля, так просто, ніяким морським дроном непоміченим не підпливеш.
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09.07.2024 19:53 Відповісти
Ну теперь граница по Тисе надежно защищена.
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09.07.2024 18:00 Відповісти
Томагавки лучше давайте, тупые розовые пони.
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09.07.2024 18:04 Відповісти
спам за "рожеві поні"
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09.07.2024 19:18 Відповісти
Спам за спам.
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09.07.2024 20:03 Відповісти
- " ... тупые розовые пони."

Ви вважаєте правильним таке звернення до країн, за чий рахунок ми існуємо, буквально.
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09.07.2024 23:02 Відповісти
А что с Ольхой не так, острый полосатый мух?
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09.07.2024 19:20 Відповісти
Сколько штук передали?
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09.07.2024 18:26 Відповісти
секрет. Скільки не дали, все тепер наше.
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09.07.2024 19:21 Відповісти
 
 