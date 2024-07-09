США передали для Морської охорони України швидкісні катери Metal Shark. ФОТО

США передали для Морської охорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.





Читайте: Пентагон про новий пакет допомоги Україні: боєприпаси на 150 млн дол. та 2,2 млрд дол. на закупівлю ракет для ППО

Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.