Протягом дня окупанти били по Нікопольщині з артилерії та атакували район ударними БпЛА. ФОТОрепортаж
9 липня війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та били ударними БпЛА.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник місцевої ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади.
В районі пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач.
Люди не постраждали.
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