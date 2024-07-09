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Протягом дня окупанти били по Нікопольщині з артилерії та атакували район ударними БпЛА. ФОТОрепортаж

9 липня війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та били ударними БпЛА.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник місцевої ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

В районі пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач. 

Люди не постраждали.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 9 липня

Війська РФ продовжують обстрілювати Нікопольщину

Весь день Нікопольщина була під ударами російських дронів та артилерії

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині пошкоджене сільськогосподарське підприємство

Автор: 

обстріл (29282) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3877)


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