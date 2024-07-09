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На Закарпатті поліція заблокувала канал переправлення ухилянтів: організаторам загрожує до 9 років тюрми. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які організували схему для ухилянтів. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району. За місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів проведено 16 обшуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію України.

Як зазначається, оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці зі співробітниками Берегівського районного відділу поліції та ДПСУ ліквідували масштабний канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Також дивіться: Намагались двома групами втекти до Молдови: На Вінниччині затримано 17 "туристів", - ДПСУ. ФОТО

Організували злочинну схему двоє закарпатців та долучили до виконання ще одного спільника. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району.

"За узгодженим планом зловмисники транспортували групи чоловіків на мікроавтобусах до лінії кордону, там вони покидали автівки й наступну частину маршруту долали пішки. За такі послуги кожен з клієнтів сплачував фігурантам від 7 до 12 тисяч доларів. За оперативними даними правоохоронців, такими послугами зловмисників скористалися близько 50 осіб", - ідеться в повідомленні.

На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів

Поліцейські встановили особи підозрюваних – 33-річний та 49-річний організатори, а також 26-річний водій. Останнього затримали днями раніше під час спроби переправити таким чином 17 військовозобов’язаних чоловіків. Їх впіймали за 200 метрів від кордону з Угорщиною.

За місцями проживання організаторів та у їх транспортних засобах поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків. За результатами слідчих дій вилучено готівку в національній та іноземній валюті на понад 820 тисяч гривень, 5 автомобілів, зброю, набої та боєприпаси, понад півтисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер, фотопастку та інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до злочинної діяльності.

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На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті заблокували канал переправлення ухилянтів

Всі зловмисники наразі перебувають під вартою. Слідство у справі триває. Затриманим загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Нацполіція (15285) ухилянти (999) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+3
якщо водій не зовсім тупарь, він візьме військовий квиток або QR з додатку "Резерв+" і ніхто його нікуди зза керма не буде тягнути.
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09.07.2024 19:47 Відповісти
+2
Закарпаття довгий час було віддане кримінальним угрупованням мертаетчука і Балоги . Князьки ‼️ без їх дозволу навить собаки не лаяли
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09.07.2024 19:02 Відповісти
+2
Если местные контрабасы то как всегда откупятся а местное ТЦК будет и дальше водителей транзитных из за руля тащить в военкомат,тем более что с 16 июля им все карты в руки дали.
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09.07.2024 19:02 Відповісти
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Закарпаття довгий час було віддане кримінальним угрупованням мертаетчука і Балоги . Князьки ‼️ без їх дозволу навить собаки не лаяли
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09.07.2024 19:02 Відповісти
Если местные контрабасы то как всегда откупятся а местное ТЦК будет и дальше водителей транзитных из за руля тащить в военкомат,тем более что с 16 июля им все карты в руки дали.
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09.07.2024 19:02 Відповісти
Почалось! Самий гучний арешт! Балога все. Організм Марченко. Тарифи на газ. Найєм. Тупий Дикий.

https://youtu.be/mpvsTDCaXvo?si=0SyfEpK6gMU7K4li


https://www.youtube.com/@user-rv6io6zd9f @user-rv6io6zd9f https://www.youtube.com/watch?v=mpvsTDCaXvo&lc=Ugz7hbgopPrVVVRSlRV4AaABAg 1 день назад

Ви Казаров не в курсі, що Балога та Блюк вже вийшли під заставу 30 міл? Не буде ніколи в Украіні порядку
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09.07.2024 19:08 Відповісти
якщо водій не зовсім тупарь, він візьме військовий квиток або QR з додатку "Резерв+" і ніхто його нікуди зза керма не буде тягнути.
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09.07.2024 19:47 Відповісти
Це якщо він раніше став на облік. Резерв автоматично, його на облік не поставе. Він підтягує те, що є. А чтого нема, не підтягує
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09.07.2024 21:20 Відповісти
у кого не тицни, то або койот, або контрабандист.
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09.07.2024 19:07 Відповісти
Без зв'язків цих трьох, з місцевою бандотою і привладними, там не обійшлося!!
По їх телефонах, і виявити усіх можна!!
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09.07.2024 19:39 Відповісти
Тихіше, так можна ж і вийти на самих себе!
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09.07.2024 19:40 Відповісти
Так на фото то ухилянти? Не розумію
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09.07.2024 19:47 Відповісти
Жодної копійки не має пройти поза касою. Все тільки зеленим гнідосам
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09.07.2024 19:39 Відповісти
зелені гнидоси 73% наголосували в 2019, а тепер через тису та закарпаття тікати від свого вибору намагаються.
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09.07.2024 19:50 Відповісти
Треба ще було ті два газових балона, долучити як доказ злочинної діяльності
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09.07.2024 21:18 Відповісти
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10.07.2024 00:12 Відповісти
Легальні ухилянти ловлять нелегальних.
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10.07.2024 00:26 Відповісти
 
 