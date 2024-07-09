На Закарпатті поліція заблокувала канал переправлення ухилянтів: організаторам загрожує до 9 років тюрми. ФОТОрепортаж
На Закарпатті правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які організували схему для ухилянтів. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району. За місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів проведено 16 обшуків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію України.
Як зазначається, оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці зі співробітниками Берегівського районного відділу поліції та ДПСУ ліквідували масштабний канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.
Організували злочинну схему двоє закарпатців та долучили до виконання ще одного спільника. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району.
"За узгодженим планом зловмисники транспортували групи чоловіків на мікроавтобусах до лінії кордону, там вони покидали автівки й наступну частину маршруту долали пішки. За такі послуги кожен з клієнтів сплачував фігурантам від 7 до 12 тисяч доларів. За оперативними даними правоохоронців, такими послугами зловмисників скористалися близько 50 осіб", - ідеться в повідомленні.
Поліцейські встановили особи підозрюваних – 33-річний та 49-річний організатори, а також 26-річний водій. Останнього затримали днями раніше під час спроби переправити таким чином 17 військовозобов’язаних чоловіків. Їх впіймали за 200 метрів від кордону з Угорщиною.
За місцями проживання організаторів та у їх транспортних засобах поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків. За результатами слідчих дій вилучено готівку в національній та іноземній валюті на понад 820 тисяч гривень, 5 автомобілів, зброю, набої та боєприпаси, понад півтисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер, фотопастку та інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до злочинної діяльності.
Всі зловмисники наразі перебувають під вартою. Слідство у справі триває. Затриманим загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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Ви Казаров не в курсі, що Балога та Блюк вже вийшли під заставу 30 міл? Не буде ніколи в Украіні порядку
По їх телефонах, і виявити усіх можна!!