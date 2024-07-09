На Закарпатті поліція заблокувала канал переправлення ухилянтів: організаторам загрожує до 9 років тюрми. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців, які організували схему для ухилянтів. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району. За місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів проведено 16 обшуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію України.

Як зазначається, оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці зі співробітниками Берегівського районного відділу поліції та ДПСУ ліквідували масштабний канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

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Організували злочинну схему двоє закарпатців та долучили до виконання ще одного спільника. Маршрут втечі для своїх клієнтів фігуранти проклали в межах Берегівського району.

"За узгодженим планом зловмисники транспортували групи чоловіків на мікроавтобусах до лінії кордону, там вони покидали автівки й наступну частину маршруту долали пішки. За такі послуги кожен з клієнтів сплачував фігурантам від 7 до 12 тисяч доларів. За оперативними даними правоохоронців, такими послугами зловмисників скористалися близько 50 осіб", - ідеться в повідомленні.







Поліцейські встановили особи підозрюваних – 33-річний та 49-річний організатори, а також 26-річний водій. Останнього затримали днями раніше під час спроби переправити таким чином 17 військовозобов’язаних чоловіків. Їх впіймали за 200 метрів від кордону з Угорщиною.

За місцями проживання організаторів та у їх транспортних засобах поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків. За результатами слідчих дій вилучено готівку в національній та іноземній валюті на понад 820 тисяч гривень, 5 автомобілів, зброю, набої та боєприпаси, понад півтисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер, фотопастку та інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до злочинної діяльності.

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Всі зловмисники наразі перебувають під вартою. Слідство у справі триває. Затриманим загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.