Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 554 510 осіб (+1100 за добу), 8180 танків, 15 051 артсистема, 15 715 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 554 510 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 554510 (+1100) осіб,
танків - 8180 (+2) од,
бойових броньованих машин - 15715 (+11) од,
артилерійських систем - 15051 (+36) од,
РСЗВ - 1115 (+0) од,
засоби ППО - 883 (+3) од,
літаків - 361 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11973 (+51),
крилаті ракети - 2389 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57) од,
спеціальна техніка - 2531 (+15)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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На завтра потрібно 1 040 (темп зменшиться зате чісло буде дуже красиве).
РСЗВ тиждень поспіль по нулям.
Броня просіла і в липні станом на зараз на одиницю броні 43,5 чумардоса.
124! одиниці техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта 36, броня 13, логістика 57!
Броня знову зникла. Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 554 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
Бачите екскаватори чи купи землі - їбашьте туди! Бо кацапи вже вдало скористалися цією тактикою і будуть користуватися і далі залюбки.
А хто навчив кацапів рити криївки? УПА
Друже - вчи історію - партизанської тактики кацапи навчилися у Степана Андрійовича з УПА.
Це раз.
По друге - чим сильніша і замінованіша лінія оборони - ти СКЛАДНІШЕ її використовувати як плацдарм для НАСТУПУ
... наприклад - як на Запоріжжі у кацапів.