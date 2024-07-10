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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 554 510 осіб (+1100 за добу), 8180 танків, 15 051 артсистема, 15 715 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 554 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 554510 (+1100) осіб,

танків - 8180 (+2) од,

бойових броньованих машин - 15715 (+11) од,

артилерійських систем - 15051 (+36) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО - 883 (+3) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11973 (+51),

крилаті ракети - 2389 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57) од,

спеціальна техніка - 2531 (+15)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) знищення (7600) техніка (1858)


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Топ коментарі
+18
Минув 3790 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта 36, броня 13, логістика 57!
Броня знову зникла. Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 554 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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10.07.2024 08:45 Відповісти
+9
Перші липневі 10 тисяч чумардосів, темп утилізації трохи більший ніж в червні.
На завтра потрібно 1 040 (темп зменшиться зате чісло буде дуже красиве).
РСЗВ тиждень поспіль по нулям.
Броня просіла і в липні станом на зараз на одиницю броні 43,5 чумардоса.
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10.07.2024 08:14 Відповісти
+7
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10.07.2024 08:47 Відповісти
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Перші липневі 10 тисяч чумардосів, темп утилізації трохи більший ніж в червні.
На завтра потрібно 1 040 (темп зменшиться зате чісло буде дуже красиве).
РСЗВ тиждень поспіль по нулям.
Броня просіла і в липні станом на зараз на одиницю броні 43,5 чумардоса.
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10.07.2024 08:14 Відповісти
Броня закінчиться,дубовими кацапські ні.В цьому й проблема.
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10.07.2024 08:34 Відповісти
А ще число здохлих орків буде прекрасніше, коли завтра їх захерячать 1 045. Хоча до повної перемоги потрібно набагато більше.
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10.07.2024 08:36 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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10.07.2024 08:25 Відповісти
Минув 3790 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1100! чумардосів за день.
Арта 36, броня 13, логістика 57!
Броня знову зникла. Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 554 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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10.07.2024 08:45 Відповісти
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10.07.2024 08:47 Відповісти
Переходять до оборони...або готують новий наступ..танчики 2 ескаватори 15
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10.07.2024 08:59 Відповісти
Риють тунелі, як їх брати ХАМАС. Ось і корейців для цього підвезли - вони майстри тунелів ще по тій корейській війні!
Бачите екскаватори чи купи землі - їбашьте туди! Бо кацапи вже вдало скористалися цією тактикою і будуть користуватися і далі залюбки.
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10.07.2024 09:24 Відповісти
А хто навчив корейців рити тунелі? Кацапи
А хто навчив кацапів рити криївки? УПА
Друже - вчи історію - партизанської тактики кацапи навчилися у Степана Андрійовича з УПА.
Це раз.
По друге - чим сильніша і замінованіша лінія оборони - ти СКЛАДНІШЕ її використовувати як плацдарм для НАСТУПУ
... наприклад - як на Запоріжжі у кацапів.
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10.07.2024 13:53 Відповісти
Поріг чутливості втрат для касапів ще не настав... А от в Афгані він становив, здається 14-ти тисячам...
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10.07.2024 11:42 Відповісти
 
 