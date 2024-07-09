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Українські десантники ліквідували групу окупантів влучними скидами боєприпасів з дрона. ВIДЕО

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських загарбників.

Кадри знищення окупантів оприлюднив телеграм-канал Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський загарбник загорівся від атаки бійців 47 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4096) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+17
Дякую бомберам, дивився і радів за кацапів..
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09.07.2024 19:50 Відповісти
+14
Відос вогонь!😁
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09.07.2024 19:54 Відповісти
+10
Кари, рашистам *****, страшної кари!!
Смерть окупантам в Україні!!
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09.07.2024 19:44 Відповісти
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Кари, рашистам *****, страшної кари!!
Смерть окупантам в Україні!!
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09.07.2024 19:44 Відповісти
Гарна пісенька в тему
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09.07.2024 19:48 Відповісти
Гомносериал был. Под этот музон "спьєцназ" кацапський танцевал... А их последователям видно неплохо прилетело. 79-та ОДШБ - Ви справжні Воїни!!!
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09.07.2024 20:49 Відповісти
Дякую бомберам, дивився і радів за кацапів..
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09.07.2024 19:50 Відповісти
Відос вогонь!😁
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09.07.2024 19:54 Відповісти
Ви найкращі, хлопці !
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09.07.2024 19:55 Відповісти
так це китайці , московит вже скінчився?
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09.07.2024 20:26 Відповісти
Щира подяка усім справжнім воїнам! Справжнім захисникам батьківщини! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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09.07.2024 20:29 Відповісти
Отличное вилео, но не стоило бы раненых добивать, они были бы сначала обузой у расейской армии, потом у семьи и родственников, потом у грасейского государства, миллионы нужно будет потратить на него, чтобы он ещё хоть немного пожил, а от трупа - никакой пользы..
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09.07.2024 20:53 Відповісти
От трупа моральное удовлетворение и психическое умиротворение, а это дорогого стоит.
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10.07.2024 00:52 Відповісти
Каждый такой живой труп обходится расейскому фашистскому государству довольно дорого, а так - оно просто потирает руки: "нет человека - нет проблем"..
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10.07.2024 02:35 Відповісти
ви правда вірите, що рашка буде піклуватися про своїх калік і витрачати на них гроші?
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10.07.2024 06:20 Відповісти
Ну, судя по интервью с ними в чат - рулетках украинских блогеров - расея тратит на них положенные ддя них деньги, и проводит операцию за операцией. Пускай проводят, и чем больше - тем лучше, у них и психика изменилась, и говорят уже совсем по-другому когда осознали что им всю оставшуюся жизнь придется провести на костылях.. Так что чем больше у них там будет калек - тем лучше для всех..
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10.07.2024 07:38 Відповісти
Почитайте про острів Валаам, як сталін зібрав всіх калік з усього ссср і відправив туди подихати, щоб не повзали по вулицям, та не просили милостиню. Ці тварини не змінилися, за останні 100 років. Рашистським калікам дають гроші, поки війна йде, а далі щось подібне з ними буде.
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10.07.2024 10:24 Відповісти
Это мы знаем, читали, да, было время, но сейчас это у них не прокатит, сейчас имеются совершенно другие информационные поля и скрыть это будет практически невозможно, родственники ведь в курсе где находился их "инвалид" и почему он вдруг исчез, и может подняться охрененный мировой скандал по этому поводу, так что это у них сейчас не прокатит, никак. Да и сами они на это не пойдут. И инвалидов, говорят, у них насчитывается уже несколько миллионов..
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10.07.2024 11:09 Відповісти
Русні можна впарити будь яку діч. Завтра по ящику їм скажуть, що безногі ветерани то вороги велікаво рускага народа, і їх почнуть виловлювати як бродячих собак під оплески толпи. Трохи зачекайте і самі побачите.
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10.07.2024 11:15 Відповісти
Ну так что вы предлагаете? )
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10.07.2024 14:21 Відповісти
Дохлих мерзенних рашистських вбивць забагато не буває...
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09.07.2024 20:58 Відповісти
Кадри знищення вогонь
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09.07.2024 22:12 Відповісти
.
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09.07.2024 22:38 Відповісти
 
 