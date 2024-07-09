Українські десантники ліквідували групу окупантів влучними скидами боєприпасів з дрона. ВIДЕО
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу російських загарбників.
Кадри знищення окупантів оприлюднив телеграм-канал Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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+10 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.07.2024 19:44 Відповісти Посилання
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Смерть окупантам в Україні!!