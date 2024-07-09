Російський загарбник загорівся від атаки бійців 47 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО

На Покровському напрямку на Донеччині, два російські солдати ховалися під деревом, доки не були виявлені пілотами пілотів батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company.

Щоб допомогти російському загарбнику з пробитою головою, окупант вирішив накласти йому джгут на руку, але товариш по службі почав димитися, а потім і зовсім загорівся, передає Цензор.НЕТ.

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