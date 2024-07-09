Російський загарбник загорівся від атаки бійців 47 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО
На Покровському напрямку на Донеччині, два російські солдати ховалися під деревом, доки не були виявлені пілотами пілотів батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company.
Щоб допомогти російському загарбнику з пробитою головою, окупант вирішив накласти йому джгут на руку, але товариш по службі почав димитися, а потім і зовсім загорівся, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.07.2024 18:30 Відповісти Посилання
+6 Центр 820 #589399
показати весь коментар09.07.2024 18:34 Відповісти Посилання
+4 Alessandro Moretti
показати весь коментар09.07.2024 18:48 Відповісти Посилання
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Вони агресори-вбивці-фашисти на українскій землі.
От допомога. Був кацап, став Данко. Мля, світлий путь москаликам озарив.
З.Ы.
А форма у них зачетная.Если тело не двигается 2-3 минуты-воспламеняется и кремирует под ноль.
Не иначе-сколковская разработка.
"Российские солдаты получили негласный приказ сжигать дотла раненых товарищей, чтобы МО могло экономить на выплатах компенсаций".