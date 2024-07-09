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Новини Відео Війна
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Російський загарбник загорівся від атаки бійців 47 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО

На Покровському напрямку на Донеччині, два російські солдати ховалися під деревом, доки не були виявлені пілотами пілотів батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company.

Щоб допомогти російському загарбнику з пробитою головою, окупант вирішив накласти йому джгут на руку, але товариш по службі почав димитися, а потім і зовсім загорівся, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський танк Т-90М на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+7
Згорів окупант ****** в Україні !!
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09.07.2024 18:30 Відповісти
+6
Щоб ці підори всі так горіли разом з москвою. Киньте Стерненку на дрони.
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09.07.2024 18:34 Відповісти
+4
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09.07.2024 18:48 Відповісти
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Згорів окупант ****** в Україні !!
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09.07.2024 18:30 Відповісти
Как говорится "сгорел на работе"😁
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09.07.2024 19:19 Відповісти
Однако хорошо горит. Видать броник от китайских братьев из полиуретана 😉
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09.07.2024 19:24 Відповісти
Це таємна сколківська розробка «іфан т1000»
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09.07.2024 18:33 Відповісти
Щоб ці підори всі так горіли разом з москвою. Киньте Стерненку на дрони.
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09.07.2024 18:34 Відповісти
Ну як можно писати стосовно цих нелюдей "товариш по службі".
Вони агресори-вбивці-фашисти на українскій землі.
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09.07.2024 18:42 Відповісти
Це була кремація?
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09.07.2024 18:44 Відповісти
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09.07.2024 18:48 Відповісти
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09.07.2024 18:58 Відповісти
Привіт.
От допомога. Був кацап, став Данко. Мля, світлий путь москаликам озарив.
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09.07.2024 19:15 Відповісти
Привіт
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09.07.2024 19:15 Відповісти
Кацапский робод Федор,токо не космический,а пешеходный.Сослуживец пока жгут накладывал-что то нарушил,вот его и коротнуло.
З.Ы.
А форма у них зачетная.Если тело не двигается 2-3 минуты-воспламеняется и кремирует под ноль.
Не иначе-сколковская разработка.
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09.07.2024 19:07 Відповісти
Urs предположил, что форма пропитана парафином (как бэ против дождя)
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09.07.2024 23:07 Відповісти
Запальничка
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09.07.2024 19:44 Відповісти
Вообще-то кацап не горел, пока ему не оказали "мед-помощь". Какие хорошие жгуты!
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09.07.2024 23:04 Відповісти
Советую пропагандистам всего мира правильно использовать данное видео:
"Российские солдаты получили негласный приказ сжигать дотла раненых товарищей, чтобы МО могло экономить на выплатах компенсаций".
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09.07.2024 23:19 Відповісти
А другому нащо дали втекти?
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10.07.2024 07:37 Відповісти
Я уже удивился: ходячий орк накладывает жгут почти 200-му орку, а он, оказывается, просто хотел его зажарить и сожрать
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11.07.2024 01:24 Відповісти
Це все для лохів і шмаркачів: окупант стріляється, окупант догоряє, окупант розлітається. А про те, що фронт сиплеться, Армія відступає, Україну добивають - квартально - марафонний їб.льник воліє змовчати???
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11.07.2024 08:27 Відповісти
 
 