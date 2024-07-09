Сили оборони знищили російський танк Т-90М на Запоріжжі. ВIДЕО

Артилеристи Сил оборони уразили за допомогою 155-мм артилерійського снаряда BONUS російську бойову машину, що перебувала за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Виявлений розвідувальним дроном Shark танк отримав два влучання у дах башти двома самонавідними бронебійними суббоєприпасами.

Кадри бойового застосування оприлюднив телеграм-канал "Гнила черешня", передає Цензор.НЕТ.

Місце знищення російського танка Т-90М було на Запоріжжі, а саме поблизу населеного пункту Роботине.

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