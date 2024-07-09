Дрони прикордонників влучили по російському танку, він проїхав кількасот метрів і, зрештою, вибухнув. ВIДЕО
Українські захисники помстилися російським загарбникам за обстріл дитячої лікарні "Охматдит". Прикордонники на Вовчанському напрямку влучили прямо у ворожий танк дроном-камікадзе.
Крім танка, під приціл прикордонників потрапили кілька ворожих позицій, по яких відпрацювали мінометники, а оператори FPV-дронів закріпили успіх своїми точними ударами по ворожих укриттях, передає Цензор.НЕТ.
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+6 Валентин Коваль #587289
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+6 Маркиз
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+5 Trevo Trow
показати весь коментар09.07.2024 16:19 Відповісти Посилання
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Не буду захищати редакцію ЦЕНЗОРа, але я думаю, що вони не в змозі висвітлювати геть усі події сьогодення. Для цього існують агенції новин.
Імхо.
а Вам особисто треба до психолога.
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.
Mám sa dobre, ďakujem.
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хай здохне ваша ***@на русня....
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