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Дрони прикордонників влучили по російському танку, він проїхав кількасот метрів і, зрештою, вибухнув. ВIДЕО

Українські захисники помстилися російським загарбникам за обстріл дитячої лікарні "Охматдит". Прикордонники на Вовчанському напрямку влучили прямо у ворожий танк дроном-камікадзе.

Крім танка, під приціл прикордонників потрапили кілька ворожих позицій, по яких відпрацювали мінометники, а оператори FPV-дронів закріпили успіх своїми точними ударами по ворожих укриттях, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Японець завербувався до армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) танк (2089) знищення (7600)


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Топ коментарі
+6
Ну - поки до нього діишло - шо по ньому в"ібали - тоді и гахнув
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09.07.2024 16:19 Відповісти
+6
Хіба це -- не серйозний матеріал? Хіба це хіханьки бачити як горить і гине ворог? Не згодний з Вами, такі матеріали нам (особисто мені) теж дуже потрібні.
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09.07.2024 16:36 Відповісти
+5
Сподіваюся, хот-дог був з м'ясом.
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09.07.2024 16:19 Відповісти
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Сподіваюся, хот-дог був з м'ясом.
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09.07.2024 16:19 Відповісти
Ну - поки до нього діишло - шо по ньому в"ібали - тоді и гахнув
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09.07.2024 16:19 Відповісти
У кожного своя місія.
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09.07.2024 16:33 Відповісти
Хіба це -- не серйозний матеріал? Хіба це хіханьки бачити як горить і гине ворог? Не згодний з Вами, такі матеріали нам (особисто мені) теж дуже потрібні.
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09.07.2024 16:36 Відповісти
Цікавить. І я про це читав десь на іншому сайті, не на ЦЕНЗОРі.

Не буду захищати редакцію ЦЕНЗОРа, але я думаю, що вони не в змозі висвітлювати геть усі події сьогодення. Для цього існують агенції новин.
Імхо.
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09.07.2024 17:03 Відповісти
Окрім рубрики Новини на Цензорі є такі рубрики, як Резонанс та Блоги - це вже прогрес, порівняно із ґуґл-перекладачем. А до Фаріон мало хто з журналістів доросте - саме за це її і намагається цькувати меншовартісний москворотий планктон.
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09.07.2024 16:46 Відповісти
Почніть із себе - припиніть постити меншовартісні плакатики із мовою окупанта. Я краще дивитимусь, як подихає окупант, ніж толеруватиму свинособачу під будь-яким соусом.
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09.07.2024 21:00 Відповісти
Забагато знаків оклику для короткої пам'яті. Це було в березні. Я вам зробив зауваження за картинку з мовою окупанта, ви вчинили істерику і побігли стучати цензору та скаржитися, що я проти мови окупанта, але цензор натомість видалив вашу істерику. Першоджерело картинки, схоже, вже не працює, але ось посилання.
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10.07.2024 00:10 Відповісти
Досить брехати -що була жалоба , що ви проти мови окупанта.Я перша на Цензорі пропонувала припинити російську версію Цензора і перейти повністю на українську мову.

а Вам особисто треба до психолога.
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14.07.2024 04:56 Відповісти
А Ви разве европейские словаки ? Европейские словатские активісти облили "кров'ю" посольство РФ у Братиславе після масованого удару по детскому Охматдету у Україні. Де загинули діти, но Ви як ООН "сильно стурбовані" "глибоко занепокоєні" "рішуче засуджуємо" "потужно підтримуємо" ..... Но Ви підтримуєте ***@ную русню от которой умирают невинные дети......

Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.

Mám sa dobre, ďakujem.
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09.07.2024 17:11 Відповісти
90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..



Тупість-це коли мешканець росії або словакії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.

хай здохне ваша ***@на русня....


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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09.07.2024 22:07 Відповісти
Нажаль, не має змоги почути останні слова екіпажу, дізнатися про що вони думали та говорили в свої останні секунди життя. Може, "слава *****" кричали, може раділи що кобзона скоро побачать...
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09.07.2024 16:33 Відповісти
А як відомстили на західному кордоні ?
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09.07.2024 16:34 Відповісти
Мєхвод прикімарив?
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09.07.2024 18:21 Відповісти
 
 