Дрони прикордонників влучили по російському танку, він проїхав кількасот метрів і, зрештою, вибухнув. ВIДЕО

Українські захисники помстилися російським загарбникам за обстріл дитячої лікарні "Охматдит". Прикордонники на Вовчанському напрямку влучили прямо у ворожий танк дроном-камікадзе.

Крім танка, під приціл прикордонників потрапили кілька ворожих позицій, по яких відпрацювали мінометники, а оператори FPV-дронів закріпили успіх своїми точними ударами по ворожих укриттях, передає Цензор.НЕТ.

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