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Дроны пограничников попали по российскому танку, он проехал несколько сотен метров и, в итоге, взорвался. ВИДЕО

Украинские защитники отомстили российским захватчикам за обстрел детской больницы "Охматдет". Пограничники на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк дроном-камикадзе.

Кроме танка, под прицел пограничников попали несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV-дронов закрепили успех своими точными ударами по вражеским укрытиям, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Японец завербовался в армию РФ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6585) танк (2276) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+6
Ну - поки до нього діишло - шо по ньому в"ібали - тоді и гахнув
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09.07.2024 16:19 Ответить
+6
Хіба це -- не серйозний матеріал? Хіба це хіханьки бачити як горить і гине ворог? Не згодний з Вами, такі матеріали нам (особисто мені) теж дуже потрібні.
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09.07.2024 16:36 Ответить
+5
Сподіваюся, хот-дог був з м'ясом.
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09.07.2024 16:19 Ответить
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Сподіваюся, хот-дог був з м'ясом.
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09.07.2024 16:19 Ответить
Ну - поки до нього діишло - шо по ньому в"ібали - тоді и гахнув
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09.07.2024 16:19 Ответить
У кожного своя місія.
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09.07.2024 16:33 Ответить
Хіба це -- не серйозний матеріал? Хіба це хіханьки бачити як горить і гине ворог? Не згодний з Вами, такі матеріали нам (особисто мені) теж дуже потрібні.
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09.07.2024 16:36 Ответить
Цікавить. І я про це читав десь на іншому сайті, не на ЦЕНЗОРі.

Не буду захищати редакцію ЦЕНЗОРа, але я думаю, що вони не в змозі висвітлювати геть усі події сьогодення. Для цього існують агенції новин.
Імхо.
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09.07.2024 17:03 Ответить
Окрім рубрики Новини на Цензорі є такі рубрики, як Резонанс та Блоги - це вже прогрес, порівняно із ґуґл-перекладачем. А до Фаріон мало хто з журналістів доросте - саме за це її і намагається цькувати меншовартісний москворотий планктон.
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09.07.2024 16:46 Ответить
Почніть із себе - припиніть постити меншовартісні плакатики із мовою окупанта. Я краще дивитимусь, як подихає окупант, ніж толеруватиму свинособачу під будь-яким соусом.
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09.07.2024 21:00 Ответить
Забагато знаків оклику для короткої пам'яті. Це було в березні. Я вам зробив зауваження за картинку з мовою окупанта, ви вчинили істерику і побігли стучати цензору та скаржитися, що я проти мови окупанта, але цензор натомість видалив вашу істерику. Першоджерело картинки, схоже, вже не працює, але ось посилання.
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10.07.2024 00:10 Ответить
Досить брехати -що була жалоба , що ви проти мови окупанта.Я перша на Цензорі пропонувала припинити російську версію Цензора і перейти повністю на українську мову.

а Вам особисто треба до психолога.
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14.07.2024 04:56 Ответить
А Ви разве европейские словаки ? Европейские словатские активісти облили "кров'ю" посольство РФ у Братиславе після масованого удару по детскому Охматдету у Україні. Де загинули діти, но Ви як ООН "сильно стурбовані" "глибоко занепокоєні" "рішуче засуджуємо" "потужно підтримуємо" ..... Но Ви підтримуєте ***@ную русню от которой умирают невинные дети......

Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.

Mám sa dobre, ďakujem.
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09.07.2024 17:11 Ответить
90% росиян живут в постоянном стрессе. Остальные живут в Словакии, Англии, США, Германии ,Израиле ,Франции, Италии…..



Тупість-це коли мешканець росії або словакії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.

хай здохне ваша ***@на русня....


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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09.07.2024 22:07 Ответить
Нажаль, не має змоги почути останні слова екіпажу, дізнатися про що вони думали та говорили в свої останні секунди життя. Може, "слава *****" кричали, може раділи що кобзона скоро побачать...
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09.07.2024 16:33 Ответить
А як відомстили на західному кордоні ?
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09.07.2024 16:34 Ответить
Мєхвод прикімарив?
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09.07.2024 18:21 Ответить
 
 