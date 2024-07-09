Дроны пограничников попали по российскому танку, он проехал несколько сотен метров и, в итоге, взорвался. ВИДЕО
Украинские защитники отомстили российским захватчикам за обстрел детской больницы "Охматдет". Пограничники на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк дроном-камикадзе.
Кроме танка, под прицел пограничников попали несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV-дронов закрепили успех своими точными ударами по вражеским укрытиям, передает Цензор.НЕТ.
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Не буду захищати редакцію ЦЕНЗОРа, але я думаю, що вони не в змозі висвітлювати геть усі події сьогодення. Для цього існують агенції новин.
Імхо.
а Вам особисто треба до психолога.
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.
Mám sa dobre, ďakujem.
Тупість-це коли мешканець росії або словакії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
хай здохне ваша ***@на русня....
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