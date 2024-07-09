Дроны пограничников попали по российскому танку, он проехал несколько сотен метров и, в итоге, взорвался. ВИДЕО

Украинские защитники отомстили российским захватчикам за обстрел детской больницы "Охматдет". Пограничники на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк дроном-камикадзе.

Кроме танка, под прицел пограничников попали несколько вражеских позиций, по которым отработали минометчики, а операторы FPV-дронов закрепили успех своими точными ударами по вражеским укрытиям, передает Цензор.НЕТ.

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