Продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння: На Сумщині викрито правоохоронця, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що у лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району.
"Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду", - йдеться у повідомленні.
Крім того, фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто заважатиме громадянину пересуватися в прикордонних районах.
Правоохоронець встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану впродовж кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.
Фігурант підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мешканцям прикордоння що - не дають вивезти своє майно ?
Якийсь безмежний ідиотизм.
Більше схоже на звичайного контрабасиста, який купував у "правоохоронця" інфу про блокпости і паролі.