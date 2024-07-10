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Продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння: На Сумщині викрито правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що у лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району.

"Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронець з Сумщини продавав місцевим мешканцям дані про блокпости ЗСУ

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Крім того, фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто заважатиме громадянину пересуватися в прикордонних районах.

Правоохоронець встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану впродовж кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Правоохоронець з Сумщини продавав місцевим мешканцям дані про блокпости ЗСУ
Правоохоронець з Сумщини продавав місцевим мешканцям дані про блокпости ЗСУ

Фігурант підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: 

Сумська область (3898) ДБР (3564)


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Топ коментарі
+7
Там мабуть простіше , мусор сприяв мародерам .
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10.07.2024 09:46 Відповісти
+5
Навряд чи. Просто багато мешканців прикордоння хоч і переїхали, але продовжують періодично їздити туди-сюди. Хоча для чого їм купувати паролі, адже саме мешканцям прикордоння видають для таких цілей спеціальні перепустки. Тут якась мутна схема, потрібно глибше копати
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10.07.2024 09:46 Відповісти
+4
Можна звідси детальніше.
Мешканцям прикордоння що - не дають вивезти своє майно ?
Якийсь безмежний ідиотизм.
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10.07.2024 09:39 Відповісти
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Окрім грошеи іх ше шось цікавить?
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10.07.2024 09:34 Відповісти
Можна звідси детальніше.
Мешканцям прикордоння що - не дають вивезти своє майно ?
Якийсь безмежний ідиотизм.
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10.07.2024 09:39 Відповісти
Там мабуть простіше , мусор сприяв мародерам .
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10.07.2024 09:46 Відповісти
Навряд чи. Просто багато мешканців прикордоння хоч і переїхали, але продовжують періодично їздити туди-сюди. Хоча для чого їм купувати паролі, адже саме мешканцям прикордоння видають для таких цілей спеціальні перепустки. Тут якась мутна схема, потрібно глибше копати
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10.07.2024 09:46 Відповісти
Что за правоохраниитель и что за контора,начальниуа в тюрягу с остальных снять бронь и на фронт рядовыми,он там явно не один такой.
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10.07.2024 09:47 Відповісти
Мутне пояснення.
Більше схоже на звичайного контрабасиста, який купував у "правоохоронця" інфу про блокпости і паролі.
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10.07.2024 09:52 Відповісти
ни кто б " мешканця прикордоння" за вывоз своего личного барахла на блокпостах не щимил бы...шось другое тарил
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10.07.2024 10:01 Відповісти
Це ж менти. Колись перевищив швидкість, то мент після того як сховав гроші, сказав: - Через п'ять кілометрів ще один наш пост стоїть. Павлік Морозов курить.
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10.07.2024 10:35 Відповісти
Їх ще при Союзі називали псами, лягавими і мусорами. З тих пір нічого не змінилося, а стало ще гірше.
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10.07.2024 11:59 Відповісти
Коли вже дописувачі у подібних випадках почнуть писати слово "правоохоронець" у лапках?
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10.07.2024 12:15 Відповісти
 
 