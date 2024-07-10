Продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння: На Сумщині викрито правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що у лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району.

"Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх проїзду", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто заважатиме громадянину пересуватися в прикордонних районах.

Правоохоронець встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану впродовж кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.





Фігурант підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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