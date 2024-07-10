Ворог ударив із артилерії по Нікополю: загинув чоловік, 3 людини поранені. ФОТО
Сьогодні, 10 липня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення - чоловіки та жінка.
У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто.
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