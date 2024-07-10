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Новини Фото Війна
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Ворог ударив із артилерії по Нікополю: загинув чоловік, 3 людини поранені. ФОТО

Сьогодні, 10 липня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення - чоловіки та жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня окупанти били по Нікопольщині з артилерії та атакували район ударними БпЛА. ФОТОрепортаж

У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто.

удар по Нікополю зранку 10 липня 2024 року

Автор: 

обстріл (29282) Нікополь (1247)


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