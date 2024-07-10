"Зливав" ГРУ РФ дані про маршрути руху ешелонів ЗСУ: СБУ затримала залізничника-зрадника на Харківщині. ФОТО
Служба безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки РФ, який шпигував за військовими ешелонами Сил оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Завдання агента російського ГРУ
Зазначається, що зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).
За вказівкою з РФ агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову.
Перебуваючи в кабіні локомотива, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю.
"У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону. Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників", - повідомили в СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани й затримала фігуранта, коли він намагався передати "звіт" агресору.
Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.
Що загрожує зраднику?
За даними слідства, залізничник потрапив "до уваги" ГРУ як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.
Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Коли війна за виживання нації толерасти мають мовчати.
В одному місті Дніпровщини жилі билі далбайоби. Одного вечора вони вирішили приїхать на свойой вратой славутє в магазинчик, шо біля шпиталю, попить дешовєнького пєвка з таранькой і послухать на всю уліцу сєдую ночь на свойой колонкє джібієль турба плюс плюс комбо діскатєка.
Контужєний воєний спустився і вічливо попросив:
- Уважаємиє далбайоби, вимикаєм російську музику, грузимся в славуту, і ****** пить пиво по домах.
Далбайоби його нажаль не почули.
Контужєний військовий кинув камінчика середнього розміру на лобове скло, і викликав пуліцію.
Окрім попадоса на нове лобове скло, далбайоби ще й залетіли на хароший штраф за програвання в громадських місцях російської музики.
А воєному шо? Він ітак лежить в больнічкє, прям отут, на другом етажі. В псіхушке, як він пояснив далбайобам і пуліції.
Пуліція нє с народом, а військовий пішов купив собі каву, ібо виграв битву на культурному фронті, заслужив.
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