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Новини Фото Війна
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"Зливав" ГРУ РФ дані про маршрути руху ешелонів ЗСУ: СБУ затримала залізничника-зрадника на Харківщині. ФОТО

Служба безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки РФ, який шпигував за військовими ешелонами Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдання агента російського ГРУ 

Зазначається, що зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

За вказівкою з РФ агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову.

СБУ викрила агента ГРУ РФ на Харківщині

Перебуваючи в кабіні локомотива, зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО

"У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону. Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників", - повідомили в СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ворожі плани й затримала фігуранта, коли він намагався передати "звіт" агресору.

Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.

Читайте також: Зрадника, який вступив до "МВС РФ" під час окупації Балаклії на Харківщині, засуджено до 13 років тюрми, - СБУ. ФОТО 

Що загрожує зраднику?

За даними слідства, залізничник потрапив "до уваги" ГРУ як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.

СБУ викрила агента ГРУ РФ на Харківщині

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента російського спецназу, який шпигував за Силами оборони на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12991) Харківщина (6054) шпигунство (1018)


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Топ коментарі
+12
Кількість ворожих агентів істотно не зміниться, поки їх не почнуть страчувати.
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10.07.2024 10:25 Відповісти
+11
Кинути під потяг мразоту!
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10.07.2024 10:19 Відповісти
+7
Таких підарів треба знищувати на місці, вішати на стовпи і робити написи, що ця погань робила!
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10.07.2024 10:24 Відповісти
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Кинути під потяг мразоту!
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10.07.2024 10:19 Відповісти
В топку парАвоза - будет достаточно.
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10.07.2024 10:31 Відповісти
Для таких гнид повинні бути жорсткі покарання!
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10.07.2024 10:20 Відповісти
Таких підарів треба знищувати на місці, вішати на стовпи і робити написи, що ця погань робила!
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10.07.2024 10:24 Відповісти
Може так і відбувається,а нам показують пару відсотків 'гуманізму'.
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10.07.2024 10:42 Відповісти
що значить на місці? спочатку треба вибити всю інформацію (що де як коли) та встановити спільників.. а це не 5 хвилин...
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10.07.2024 10:57 Відповісти
Ну я хвилин 20 ще допускаю. І то, спочатку яйця в двері чи тиски.
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10.07.2024 13:13 Відповісти
Кількість ворожих агентів істотно не зміниться, поки їх не почнуть страчувати.
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10.07.2024 10:25 Відповісти
!!!!!!!!!!!!1000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.07.2024 10:34 Відповісти
Іх не стає менше - як в Китаі - кожен рік розстрілюють тисячі хабарників - іх хід думок - піимались - то дурачки а я ж вумнии
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10.07.2024 10:29 Відповісти
Панове, запасаймося терпiння... Беремо приклад з кацапiв... Они же, на протяжении 300 лет, шажок за шажком все делали против украинскости и наплодили нараисватанов... Шо нам мешает не шашкой рубить сходу, а последовательно... но искоренять украинофобию.
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10.07.2024 10:36 Відповісти
Злив іде з вищих ешелонів влади. Цих просто показово ловлять.
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10.07.2024 10:42 Відповісти
Зрадників поменьшає коли їх будуть карати по Закону війскового часу - найвища міра покарання!!!
Коли війна за виживання нації толерасти мають мовчати.
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10.07.2024 10:57 Відповісти
"в августе 44 го" - читайте там все написано про таке
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10.07.2024 11:04 Відповісти
Березовый сок / Переслано из "війна а вулиці миру"

В одному місті Дніпровщини жилі билі далбайоби. Одного вечора вони вирішили приїхать на свойой вратой славутє в магазинчик, шо біля шпиталю, попить дешовєнького пєвка з таранькой і послухать на всю уліцу сєдую ночь на свойой колонкє джібієль турба плюс плюс комбо діскатєка.
Контужєний воєний спустився і вічливо попросив:
- Уважаємиє далбайоби, вимикаєм російську музику, грузимся в славуту, і ****** пить пиво по домах.
Далбайоби його нажаль не почули.
Контужєний військовий кинув камінчика середнього розміру на лобове скло, і викликав пуліцію.

Окрім попадоса на нове лобове скло, далбайоби ще й залетіли на хароший штраф за програвання в громадських місцях російської музики.

А воєному шо? Він ітак лежить в больнічкє, прям отут, на другом етажі. В псіхушке, як він пояснив далбайобам і пуліції.
Пуліція нє с народом, а військовий пішов купив собі каву, ібо виграв битву на культурному фронті, заслужив.
https://t.me/BerezaJuice/46199
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Шлепнуть при попытке к бегству. Незачем это дерьмо в тюрьме кормить
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10.07.2024 12:12 Відповісти
Таких не міняти првинні, а показово після всих допитів, повністю все конфісковати рідню позбавити громадянства а його.
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10.07.2024 13:17 Відповісти
очень надеюсь что для таких иуд не просто угроза пожизненного заключения.
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15.07.2024 08:14 Відповісти
 
 