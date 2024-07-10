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Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували наслідки пожежі на нафтобазі в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, яка була атакована безпілотниками в ніч на 9 липня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

На фото видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.

За даними видання, безпілотники вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси місткостей із паливом - загалом 7.

Також "Радіо Свобода" зазначає, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону.

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Нагадаємо, губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що у ніч на 9 липня українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та Фролово: ціллю була місцева нафтобаза.

Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ

Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ

Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ

Автор: 

Волгоград (20) НПЗ (594) росія (66144)


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Топ коментарі
+12
покажіть наслідки ударів по енергосистемі підмосков"я та взжовж кордону...
не можете???
бо їх нема...
нам замилюють очі ударами по НПЗ а енергетику не чіпають
***** робить навпаки...
бо без енергії і НПЗ не працюють, і ніщо не працює
думай........ТЕ!!!!
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10.07.2024 11:48 Відповісти
+9
Я хочу бачити трупи,тисячі трупів,гори мертвяків...Кацапія повинна смердіти здохлятиною...кари їм,кари...
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10.07.2024 11:49 Відповісти
+8
що сказати...., жаль, що загасили...
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10.07.2024 11:45 Відповісти
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що сказати...., жаль, що загасили...
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10.07.2024 11:45 Відповісти
покажіть наслідки ударів по енергосистемі підмосков"я та взжовж кордону...
не можете???
бо їх нема...
нам замилюють очі ударами по НПЗ а енергетику не чіпають
***** робить навпаки...
бо без енергії і НПЗ не працюють, і ніщо не працює
думай........ТЕ!!!!
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10.07.2024 11:48 Відповісти
У нас немає Лідера а є пуцелейба якому все по приколу....
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10.07.2024 11:50 Відповісти
у цього нелідора було 73 % тоді і є 50 зараз.
тому не він нелідер а нарід дуже мудрий, що аж страшно, який мудрий..
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10.07.2024 12:25 Відповісти
по московській області зараз працювати великими гучними тихоходними дронами практично не можливо. Зараз вони туди просто не долітають, бо там мобілізували багато ППО та РЕБ. Тому, якщо ви помітили, дрони зараз не летять до НПЗ у Ярославлі, Рязані та Нижнього Новгороду, бо це все напрямок на московську область.
Щодо ударів по розподільчій енергосистемі, то вони регулярно проходять, просто ми не дуже афішуємо це у ЗМІ, або зовсім не афішуємо, крім випадків, коли вони набувають широкого розголосу. А наші головні партнери теж роблять вигляд, що цього не помічають, щоб в черговий раз не піднімати піздьож про порушення гуманітарного права. Щодо генерації, то думаю, нам існує негласна заборона наносити удари по генерації, бо тоді на заході почнуть піднімати питання про подальше надання нам зброї.
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10.07.2024 12:39 Відповісти
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10.07.2024 22:48 Відповісти
Я хочу бачити трупи,тисячі трупів,гори мертвяків...Кацапія повинна смердіти здохлятиною...кари їм,кари...
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10.07.2024 11:49 Відповісти
Все вірно. Але нехай вітер, коли будуть смердіти трупаки з мухосранська, дме на китай та північну корею.
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10.07.2024 11:59 Відповісти
... таке, повинно бути по усій кацапії... .
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10.07.2024 11:52 Відповісти
Краще за нафтобазу пошкоджений склопакет на фасаді у шабекено, !!!
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10.07.2024 11:55 Відповісти
калачі та калачіхі повинні відчувати відповідальність за війну, яку розв'я зала їх країна. ТОму бажано було би вночі захерачіть по https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B040 ПС Калач 110/35/10 кВ, 36 MVA. Хай двадцять чотири тисячі калачів і калаччовок посидять декілька днів у роздумах.
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10.07.2024 12:17 Відповісти
А якусь кацапську ТЕС розфігачити слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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10.07.2024 12:18 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшіл
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10.07.2024 13:14 Відповісти
Е"ать - калачить!
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10.07.2024 12:37 Відповісти
Цена на бензин не выросла в рашке. Может быть дотации производителей. Но факт. Поэтому надо бить аэродромы. Зеленский это признал но. Не бьем почему то.
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10.07.2024 13:11 Відповісти
Туда ещё долететь надо и попасть, куда надо.
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10.07.2024 13:55 Відповісти
 
 