Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутникові знімки зафіксували наслідки пожежі на нафтобазі в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, яка була атакована безпілотниками в ніч на 9 липня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
На фото видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.
За даними видання, безпілотники вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси місткостей із паливом - загалом 7.
Також "Радіо Свобода" зазначає, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону.
Нагадаємо, губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що у ніч на 9 липня українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та Фролово: ціллю була місцева нафтобаза.
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бо їх нема...
нам замилюють очі ударами по НПЗ а енергетику не чіпають
***** робить навпаки...
бо без енергії і НПЗ не працюють, і ніщо не працює
думай........ТЕ!!!!
тому не він нелідер а нарід дуже мудрий, що аж страшно, який мудрий..
Щодо ударів по розподільчій енергосистемі, то вони регулярно проходять, просто ми не дуже афішуємо це у ЗМІ, або зовсім не афішуємо, крім випадків, коли вони набувають широкого розголосу. А наші головні партнери теж роблять вигляд, що цього не помічають, щоб в черговий раз не піднімати піздьож про порушення гуманітарного права. Щодо генерації, то думаю, нам існує негласна заборона наносити удари по генерації, бо тоді на заході почнуть піднімати питання про подальше надання нам зброї.