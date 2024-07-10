Наслідки ударів дронів по нафтобазі у Волгоградській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували наслідки пожежі на нафтобазі в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, яка була атакована безпілотниками в ніч на 9 липня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

На фото видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.

За даними видання, безпілотники вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси місткостей із паливом - загалом 7.

Також "Радіо Свобода" зазначає, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону.

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Нагадаємо, губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що у ніч на 9 липня українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та Фролово: ціллю була місцева нафтобаза.