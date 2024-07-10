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Новини Фото Війна
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Віддав життя за Україну старший солдат Олексій Хомов. ФОТО

6 липня 2024 року, після отриманих у бою з ворогом під Кліщіївкою поранень, помер український воїн, старший солдат Хомов Олексій Олександрович 1981 р.н.

Про це повідомив у фейсбуку мер Нікополя Дніпропетровської області Олександр Саюк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про полеглого Героя?

Як зазначається, Олексій брав участь в АТО, за що був нагороджений відзнакою президента України "За участь в АТО" та нагороджений нагрудним знаком "За зразкову службу". Ще з перших днів повномаштабного вторгнення, Олексій не стояв осторонь та пішов захищати нашу країну, 27 лютого 2022 заступив до лав ЗСУ.

В повсякденному житті Олексій працював на підприємстві ПраТ "Нікотьюб" у цеху №2.

В нього залишилася дружина, донька і син.

Також читайте: Воїни 93 ОМБр Максим Кузів (Залізняк) та Андрій Степанець (Сябр) загинули у запеклих боях поблизу Кліщіївки. ФОТО

загиблий воїн Олексій Хомов

Автор: 

військовослужбовці (4812) втрати (4455)


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Топ коментарі
+16
вічна пам"ять Герою
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10.07.2024 13:23 Відповісти
+15
ГЕРОЯМ СЛАВА! Вічна пам"ять полеглим та закатованим Українцям! Біль...
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10.07.2024 13:27 Відповісти
+13
Світла вічна памʼять Герою
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10.07.2024 13:38 Відповісти
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вічна пам"ять Герою
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10.07.2024 13:23 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! Вічна пам"ять полеглим та закатованим Українцям! Біль...
показати весь коментар
10.07.2024 13:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.07.2024 13:31 Відповісти
Світла вічна памʼять Герою
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10.07.2024 13:38 Відповісти
Спочивай спокійно, спасителю України.
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10.07.2024 13:55 Відповісти
Кліщіївка, хто знав де вона, а сьогодні це активності зона, уже 3 захисник . Вічна Пам'ять Герою. А Кліщіївка це Україна.
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10.07.2024 14:01 Відповісти
93 бригада с легендарной становится мясной.
Раненых не забирают, тела не забирают, одни пропавшие без вести в этой Клещеевке.

Каким хреном можно удерживать позиции, к которым нет подъезда техники, куда можно добраться только пешком, пройдя 8 км в полном экипе под постоянными ударами фпв.

Когда уже на это обратят внимание? Когда с Палисы спросят за личный состав?
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10.07.2024 14:33 Відповісти
Дякую Тобі Герою за моє життя і моїх дітей. Дякую, стоячи на колінах.
Слава Тобі воїне на віки!
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10.07.2024 15:13 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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10.07.2024 15:22 Відповісти
Спи спокіно солдат, ти виконав свій обов'язок по захисту батьківщини.
Твоїм подвигом буде гордитись укаїнський народ, твої рідні, твої діти.
Вічна пам'ять Олексію Хомову.
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10.07.2024 19:45 Відповісти
 
 