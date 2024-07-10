Віддав життя за Україну старший солдат Олексій Хомов. ФОТО
6 липня 2024 року, після отриманих у бою з ворогом під Кліщіївкою поранень, помер український воїн, старший солдат Хомов Олексій Олександрович 1981 р.н.
Про це повідомив у фейсбуку мер Нікополя Дніпропетровської області Олександр Саюк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про полеглого Героя?
Як зазначається, Олексій брав участь в АТО, за що був нагороджений відзнакою президента України "За участь в АТО" та нагороджений нагрудним знаком "За зразкову службу". Ще з перших днів повномаштабного вторгнення, Олексій не стояв осторонь та пішов захищати нашу країну, 27 лютого 2022 заступив до лав ЗСУ.
В повсякденному житті Олексій працював на підприємстві ПраТ "Нікотьюб" у цеху №2.
В нього залишилася дружина, донька і син.
Топ коментарі
+16 юрий #589519
показати весь коментар10.07.2024 13:23 Відповісти Посилання
+15 shokolad
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+13 ina N
показати весь коментар10.07.2024 13:38 Відповісти Посилання
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Раненых не забирают, тела не забирают, одни пропавшие без вести в этой Клещеевке.
Каким хреном можно удерживать позиции, к которым нет подъезда техники, куда можно добраться только пешком, пройдя 8 км в полном экипе под постоянными ударами фпв.
Когда уже на это обратят внимание? Когда с Палисы спросят за личный состав?
Слава Тобі воїне на віки!
Твоїм подвигом буде гордитись укаїнський народ, твої рідні, твої діти.
Вічна пам'ять Олексію Хомову.