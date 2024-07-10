Віддав життя за Україну старший солдат Олексій Хомов. ФОТО

6 липня 2024 року, після отриманих у бою з ворогом під Кліщіївкою поранень, помер український воїн, старший солдат Хомов Олексій Олександрович 1981 р.н.

Про це повідомив у фейсбуку мер Нікополя Дніпропетровської області Олександр Саюк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про полеглого Героя?

Як зазначається, Олексій брав участь в АТО, за що був нагороджений відзнакою президента України "За участь в АТО" та нагороджений нагрудним знаком "За зразкову службу". Ще з перших днів повномаштабного вторгнення, Олексій не стояв осторонь та пішов захищати нашу країну, 27 лютого 2022 заступив до лав ЗСУ.

В повсякденному житті Олексій працював на підприємстві ПраТ "Нікотьюб" у цеху №2.

В нього залишилася дружина, донька і син.

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