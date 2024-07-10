Під час російського обстрілу прямим влучанням пошкоджено будівлю пожежної частини на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину Запорізької області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні, 10 липня, унаслідок атаки РФ по прифронтовому населеному пункту сталося пряме влучання в будівлю пожежної частини. У результаті удару загорілася покрівля гаражу на площі 400 кв.м та пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
У ДСНС зауважили, що пожежники в цей час перебували в укритті і не постраждали.
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