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Новини Фото Війна
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У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа у житловому будинку. Коли рятувальники працювали на місці, ворог підступно атакував їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники встигли перейти в укриття.

"Аби транспортувати особовий склад та вціліле обладнання, до місця події рушив вантажний автомобіль ДСНС. Проте ворог знову наніс прицільний удар, пошкодивши транспортний засіб. Лише наступної спроби вдалося евакуювати рятувальників. Та на цьому російські загарбники не зупинились. Вони продовжили обстріли, через що виникли пожежі в населеному пункті. Після опівночі внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів у гаражному кооперативі. На ранок обидві пожежі ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни 8 разів атакували Нікопольщину: загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Обстріл рятувальників у Нікополі
Обстріл рятувальників у Нікополі
Обстріл рятувальників у Нікополі
Обстріл рятувальників у Нікополі
Обстріл рятувальників у Нікополі
Обстріл рятувальників у Нікополі

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої ночі у Нікополі обстрілами пошкоджено 3 підприємства та цивільну інфраструктуру

Автор: 

обстріл (29195) ДСНС (5160) Нікополь (1243)


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