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Завгосп СБУ Падалка не задекларував котедж за 600 тис. доларів, - ЗМІ. ФОТО

Начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Андрій Падалка не задекларував будинок за 600 тисяч доларів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Будинок, у якому живе Андрій Падалка, розташовується в котеджному містечку Green Hills, у передмісті Києва: з турнікетами, охороною, британською школою та ландшафтними дизайнами.

будинок завгоспа СБУ Падалки

Площа будинку сягає майже 300 квадратів, ділянка 14 соток з гостьовим будинком ще на 120 метрів. Також там є власна газова котельня, пральня, гараж на два авто, велика тераса, простора кухня з технікою преміумкласу та дерев'яними меблями. Три великі спальні з ванними кімнатами, просторі вбиральні та кабінет на першому поверсі. Саме так описують це обійстя в оголошенні про продаж, яке вочевидь просто забули прибрати з сайту.

Але цей будинок Падалка вирішив оформлювати не на себе. За даними hromadske, він зараз перебуває у стосунках з Оленою Зеленською. Пара має спільну дитину. В Олени Зеленської є мама — Лариса Пандей, і саме на цю жінку зареєстрований придбаний 26 жовтня 2023 року будинок з ділянкою на 10 соток.

Розслідувачі не виявили жодного бізнесу у матері дружини Падалки, де вона працює та чим займалася також невідомо.

Сама Лариса Пандей розповіла журналістам по телефону, що вона на пенсії, але її "чоловік довгий час працював і мав певні доходи". "В мене були гроші, я продала квартиру, взяла трошки в дочки, в мене були ще з чоловіком збереження, у нас будинок в цьому ж котеджному містечку, тому ми купили ще для них, щоб діти жили окремо. Я вже на пенсії, але в мене чоловік довгий час працював і мав певні доходи", — пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ. ФОТО

Пресслужба СБУ надала наступний коментар щодо розслідування hromadske:

"Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені законом "Про запобігання корупції". Відповідно співробітник СБУ Падалка А.М. вказує у своїх деклараціях дружину Падалку О.С., яка раніше мала прізвище Зеленська, а також їхню дитину та інші дані, як це передбачено законодавством України.

Окремо акцентуємо, що журналісти hromadske були поінформовані про це завчасно шляхом письмової відповіді та особистого спілкування із уповноваженими співробітниками СБУ. Втім, незважаючи на це, вони декілька разів під час сюжету зазначають, що у Падалки А.М. нібито немає офіційної сім’ї.

  • Щодо будинку у с. Проців:

Будинок, яким володіє Падалка А. М. знаходиться у садовому товаристві у с. Проців Бориспільського району Київської області та задекларований належним чином. Звертаємо Вашу увагу, що Падалка А.М. набув право власності на цей будинок ще до призначення на посаду у Департамент господарського забезпечення СБУ. Будинок виставлено на продаж більше року тому.

  • Щодо будинку у котеджному містечку "Green Hills":

Будинок у котеджному містечку "Green Hills" Київської області біля с. Віта-Поштова не "оформлений" на матір дружини Падалки А.М., а дійсно їй належить. Родина матері Падалки О.С. багато років займається підприємницькою діяльністю у сфері фармацевтики, у тому числі на міжнародному рівні.

Падалка А.М. разом із родиною почав проживати у будинку в поточному році, відповідно, цей об’єкт не зазначений у декларації за 2023 рік, але інформацію про право користування об’єктами нерухомості співробітники СБУ обов’язково мають відображати у своїй декларації у наступному за поточним році відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

  • Щодо декларацій Падалки А.М.:

Падалка А.М. подає декларацію як суб’єкт, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" щорічно, починаючи з 2019 року шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК. Зважаючи на повномасштабне вторгнення, у 2023 році були внесені зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Так, відповідно до п. 211 у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб’єктами декларування, у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

Окремо наголошуємо на результатах роботи Падалки А.М., як керівника Департаменту господарського забезпечення Служби.

  1. Зміна підходів до організації роботи, завдяки чому вдалося досягнути прозорого та більш ефективного використання бюджетних коштів та їх суттєвої економії.
  2. ДГЗ відновив всі закупівлі через систему Prozorro, що дозволило здійснювати закупівлі матеріально-технічних ресурсів за цінами нижчими, ніж були протягом 2022 року, і зекономити 146 млн грн від очікуваної вартості закупівель (14% виділених бюджетних коштів).
  3. Закупівля спеціалізованого транспорту здійснюється напряму в офіційних імпортерів також через Prozorro. Середня вартість закуплених СБУ транспортних засобів на 7-15% нижча ніж аналогічні позиції, закуплені іншими безпековими та правоохоронними органами. Орієнтовна економія бюджетних коштів сягає понад 20 млн. грн.
  4. ДГЗ наразі здійснює закупівлі паливо-мастильних матеріалів в середньому на 20% нижче їхньої ринкової ціни. Так, вартість закуплених дизелю і бензину марки "А95" становить: у 2024 році – 43,75 грн/літр, у 2023 році – 41 грн/літр.
  5. Окрім поточної господарської діяльності, ДГЗ зосередився на переоснащенні підрозділів Служби новітніми зразками озброєння за стандартами НАТО.
  6. На початку 2024 року СБУ вперше у своїй практиці самостійно ініціювала перевірку фінансово-господарської діяльності своїх підрозділів з боку Державної аудиторської служби. За її результатами було виявлено окремі недоліки, а двоє колишніх посадовців ДГЗ отримали обґрунтовані підозри".

Також читайте: Дружина начальника кібербезпеки СБУ Вітюка купила квартиру за 1,4 млн дол., а мама - ще дві квартири, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

нерухомість (915) СБУ (12991)


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Топ коментарі
+27
А завхоз дєрьмак керує країною.
Країна завхозів вибір - 2019!
Хтось зробив себе разом!
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10.07.2024 17:50 Відповісти
+26
В самой бедной стране Европы держслужбовцы живут как бизнес элита развитых стран,и этому легко находят оправдания.
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10.07.2024 17:56 Відповісти
+22
Там всі такі, клейма нема де ставити. Бронь, мільйони, маєтки, заводи-пароходи, а Микола, у якого, як в литиша, - х*й та душа, має оте все захищати.
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10.07.2024 17:52 Відповісти
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на ворк.юа нет вакансий кладощиком с такой оплатой)
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10.07.2024 17:48 Відповісти
коханець Олени Зеленской (о ля ля !!!) накрав в СБУ лампочок та скрепок на 600 тис. у.є. (о ля ля !!!!!)
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11.07.2024 01:28 Відповісти
А завхоз дєрьмак керує країною.
Країна завхозів вибір - 2019!
Хтось зробив себе разом!
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10.07.2024 17:50 Відповісти
І нас разом із собою.
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10.07.2024 17:52 Відповісти
!!! ЗАВГОСП -!!!СБУ - !!!ПАДАЛКА - кожне словом як збиральний образ- епітет ВЛАДИ ПАРОЧКИ ОПУ МАРОДЕРНІ
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10.07.2024 19:09 Відповісти
Там всі такі, клейма нема де ставити. Бронь, мільйони, маєтки, заводи-пароходи, а Микола, у якого, як в литиша, - х*й та душа, має оте все захищати.
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10.07.2024 17:52 Відповісти
и што ему будет? Ничего
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10.07.2024 17:53 Відповісти
А за що йому повинно щось бути? СБУ відповіла, що все дуже законно і не заздріть завхозам СБУ. Ось!
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10.07.2024 18:57 Відповісти
Завгосп непогано себе чухає - даи Бог кожному
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10.07.2024 17:53 Відповісти
Для чого, це ж така дрібниця.
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10.07.2024 17:53 Відповісти
Короче, весь белый и пушистый
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10.07.2024 17:53 Відповісти
Це все мамине або тещине, інакшої відповіді не буде. Хіба ще в лотерею.
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10.07.2024 17:54 Відповісти
та нє-то він назавгоспіл...
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10.07.2024 18:12 Відповісти
ага , 3 рази, як Ляшко видав, ну везе йому , в лотереi вигрaвать. Або наколядував. гнида.
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10.07.2024 19:00 Відповісти
Бо у таких держслужбовців батьки, дружини, батьки дружини, родичі - дуже успішні і потужні бізнесмени. Природа так розпорядилася. А ми всі тупі неуки і лохи, і родичі у нас такі ж.
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10.07.2024 19:05 Відповісти
Прям день викриттів..у цих теж все конфіскувати, позбавити громадснства й за парєбрік.

Це ж якими скотами треба бути, в такий час грабувати державу в промислових масштабах!

А ми чк придурки скидаємось..на дрони, лікування, відновлення..

Якщо всю шваль розкуркулити, то ми з зовнішній борг погасимо, й країну відбудуємо і років 10 можна буде комуналку не платити..
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10.07.2024 17:55 Відповісти
В самой бедной стране Европы держслужбовцы живут как бизнес элита развитых стран,и этому легко находят оправдания.
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10.07.2024 17:56 Відповісти
НАЗК, НАБУ, САП - ваш вихід. Алє ап!
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10.07.2024 17:58 Відповісти
Найпрестижніша професія в Україні за часів Зе - це завгосп.
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10.07.2024 17:59 Відповісти
Гарний завгосп. А кажуть шо завгоспи пагано заробляють
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10.07.2024 18:00 Відповісти
Ледь не заридав, прочитавши відповідь СБУ. Того Падалку ще нагородити треба за те, що "ДГЗ наразі здійснює закупівлі паливо-мастильних матеріалів в середньому на 20% нижче їхньої ринкової ціни"...
Цей гнійник треба буде випалювати напалмом!!! Потім перейменувати і набрати нових людей. Іншого варіанту я просто не бачу
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10.07.2024 18:05 Відповісти
Так нові ж будуть такі самі
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10.07.2024 19:35 Відповісти
На завгоспа треба було вчитися,плядь
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10.07.2024 18:06 Відповісти
Завгосп СБУ Падалка заброньований? Оце питання після 16 липня можна задавати вертухаям в будь якому ТЦК.
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10.07.2024 18:07 Відповісти
Я уявляю скільки такого,,дерьма " у очильника СБУ, якщо таке має комірник !
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10.07.2024 18:08 Відповісти
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10.07.2024 18:09 Відповісти
Так це ж мусор !
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10.07.2024 18:24 Відповісти
Яке чесне і відкрите обличчя ! Справжній праведник миру.
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10.07.2024 18:26 Відповісти
Карупция,какая єщьо карупция ми даже нє знаєм шо ета такоє...-Вєрєщук
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10.07.2024 18:09 Відповісти
Ну і...?
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10.07.2024 18:11 Відповісти
А що має ОПівський ''завгосп''? Він же на декілька голів вище за цього.
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10.07.2024 18:20 Відповісти
Праклятый склероз!
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10.07.2024 18:24 Відповісти
А як прибиральниці?
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10.07.2024 18:25 Відповісти
Зупинимо корупцію разом! Корупція стій!
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10.07.2024 18:25 Відповісти
"Завгосп СБУ Падалка не задекларував котедж за 600 тис. доларів" Ні, в Україні взагалі немає корупції 😁
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10.07.2024 18:30 Відповісти
Типо, какого .уя еще не в НАТО - главзеб залу.ается.
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10.07.2024 18:54 Відповісти
Країна зільонських , ,єрмаків і завгоспів....
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10.07.2024 18:31 Відповісти
це завгосп сбу...
а що тоді казати про завгоспа єрмака!!
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10.07.2024 18:33 Відповісти
ну падалька нажился, все идут во власть чтобы нажиться, поэтому инарод в войне и дерьме
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10.07.2024 18:35 Відповісти
Але цей будинок Падалка вирішив оформлювати не на себе. За даними hromadske, він зараз перебуває у стосунках з Оленою Зеленською. Пара має спільну дитину. Джерело:

А верховний куколд у курсі?
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10.07.2024 18:48 Відповісти
То інша Зеленська
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10.07.2024 19:37 Відповісти
Так, звісно. Всі ми вже не ті...
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10.07.2024 21:30 Відповісти
***, треба було на завгоспа вчитись...
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10.07.2024 18:50 Відповісти
Если у какого-то завхоза такое есть на нычке, то шо тада говорить про начальство. Или по другому поставить вопрос, мол, в такой конторе, не видно насквозь чем дышит подчиненный, если ему даже на пенсии запрещено ехать заграницу.
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10.07.2024 18:52 Відповісти
Як можна забути котедж скільки у їх у нього?
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10.07.2024 18:56 Відповісти
випадково забув про сарайчик, чого причепилися
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10.07.2024 18:58 Відповісти
Трамп, почему денех не даешь, зассал?!
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10.07.2024 19:01 Відповісти
Країна злиднів. Зато кожен чиновник - доларовий міліонер…
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10.07.2024 19:31 Відповісти
Саме так й було до Геволюції 1917 року, ми просто повернулися в ті часи
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10.07.2024 19:39 Відповісти
Така ситуація у всіх країнах третього світу
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10.07.2024 20:26 Відповісти
забув? чи він вам нічівонєдолжєн? віндолжєн толькасваїмрадітілям?
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10.07.2024 19:33 Відповісти
Чи доживем ми коли на цензорі напишуть щось хороше?

Тут або треба щось робити, або краще не гойдати психичний стан украінців.

Особисто в мене такі пости викликають бажання змінити громадянство і забути все як страшний сон. Бо зазвичай далі постів - нікуди діло не йде. То краще б я вже не бачив цього поста.
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10.07.2024 19:43 Відповісти
Нелох зробиа таку корупціїю ,якої немає ні в одній країні світу.
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10.07.2024 19:49 Відповісти
А потом пацаны без патронов и гранат сдаются в плен, где их расстреливают. И все виновата Спарц, зажала допомогу.
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10.07.2024 19:56 Відповісти
чого туди неприлітає
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10.07.2024 20:29 Відповісти
"ДГЗ наразі здійснює закупівлі паливо-мастильних матеріалів в середньому на 20% нижче їхньої ринкової ціни" - щиросердно зізнались в отриманні хабаря. Тепер треба з'ясувати' хто такий щедрий і за що.
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10.07.2024 20:33 Відповісти
Гарно поставлена пресслужба. Відчувається професійний підхід, служба удосконалюється, напрацьовуються методи відбиття журналістських атак. Можливо подібні аналітичні записки заготовлені і опрацьовані фахівцями на кожного співробітника заздалегідь. Про всяк випадок.
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10.07.2024 21:18 Відповісти
усьо відібрати і поділити
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10.07.2024 22:13 Відповісти
 
 