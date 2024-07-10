Завгосп СБУ Падалка не задекларував котедж за 600 тис. доларів, - ЗМІ. ФОТО

Начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Андрій Падалка не задекларував будинок за 600 тисяч доларів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Будинок, у якому живе Андрій Падалка, розташовується в котеджному містечку Green Hills, у передмісті Києва: з турнікетами, охороною, британською школою та ландшафтними дизайнами.

Площа будинку сягає майже 300 квадратів, ділянка 14 соток з гостьовим будинком ще на 120 метрів. Також там є власна газова котельня, пральня, гараж на два авто, велика тераса, простора кухня з технікою преміумкласу та дерев'яними меблями. Три великі спальні з ванними кімнатами, просторі вбиральні та кабінет на першому поверсі. Саме так описують це обійстя в оголошенні про продаж, яке вочевидь просто забули прибрати з сайту.

Але цей будинок Падалка вирішив оформлювати не на себе. За даними hromadske, він зараз перебуває у стосунках з Оленою Зеленською. Пара має спільну дитину. В Олени Зеленської є мама — Лариса Пандей, і саме на цю жінку зареєстрований придбаний 26 жовтня 2023 року будинок з ділянкою на 10 соток.

Розслідувачі не виявили жодного бізнесу у матері дружини Падалки, де вона працює та чим займалася також невідомо.

Сама Лариса Пандей розповіла журналістам по телефону, що вона на пенсії, але її "чоловік довгий час працював і мав певні доходи". "В мене були гроші, я продала квартиру, взяла трошки в дочки, в мене були ще з чоловіком збереження, у нас будинок в цьому ж котеджному містечку, тому ми купили ще для них, щоб діти жили окремо. Я вже на пенсії, але в мене чоловік довгий час працював і мав певні доходи", — пояснила вона.

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Пресслужба СБУ надала наступний коментар щодо розслідування hromadske:

"Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені законом "Про запобігання корупції". Відповідно співробітник СБУ Падалка А.М. вказує у своїх деклараціях дружину Падалку О.С., яка раніше мала прізвище Зеленська, а також їхню дитину та інші дані, як це передбачено законодавством України.

Окремо акцентуємо, що журналісти hromadske були поінформовані про це завчасно шляхом письмової відповіді та особистого спілкування із уповноваженими співробітниками СБУ. Втім, незважаючи на це, вони декілька разів під час сюжету зазначають, що у Падалки А.М. нібито немає офіційної сім’ї.

Щодо будинку у с. Проців:

Будинок, яким володіє Падалка А. М. знаходиться у садовому товаристві у с. Проців Бориспільського району Київської області та задекларований належним чином. Звертаємо Вашу увагу, що Падалка А.М. набув право власності на цей будинок ще до призначення на посаду у Департамент господарського забезпечення СБУ. Будинок виставлено на продаж більше року тому.

Щодо будинку у котеджному містечку "Green Hills":

Будинок у котеджному містечку "Green Hills" Київської області біля с. Віта-Поштова не "оформлений" на матір дружини Падалки А.М., а дійсно їй належить. Родина матері Падалки О.С. багато років займається підприємницькою діяльністю у сфері фармацевтики, у тому числі на міжнародному рівні.

Падалка А.М. разом із родиною почав проживати у будинку в поточному році, відповідно, цей об’єкт не зазначений у декларації за 2023 рік, але інформацію про право користування об’єктами нерухомості співробітники СБУ обов’язково мають відображати у своїй декларації у наступному за поточним році відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Щодо декларацій Падалки А.М.:

Падалка А.М. подає декларацію як суб’єкт, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" щорічно, починаючи з 2019 року шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК. Зважаючи на повномасштабне вторгнення, у 2023 році були внесені зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Так, відповідно до п. 211 у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб’єктами декларування, у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

Окремо наголошуємо на результатах роботи Падалки А.М., як керівника Департаменту господарського забезпечення Служби.

Зміна підходів до організації роботи, завдяки чому вдалося досягнути прозорого та більш ефективного використання бюджетних коштів та їх суттєвої економії. ДГЗ відновив всі закупівлі через систему Prozorro, що дозволило здійснювати закупівлі матеріально-технічних ресурсів за цінами нижчими, ніж були протягом 2022 року, і зекономити 146 млн грн від очікуваної вартості закупівель (14% виділених бюджетних коштів). Закупівля спеціалізованого транспорту здійснюється напряму в офіційних імпортерів також через Prozorro. Середня вартість закуплених СБУ транспортних засобів на 7-15% нижча ніж аналогічні позиції, закуплені іншими безпековими та правоохоронними органами. Орієнтовна економія бюджетних коштів сягає понад 20 млн. грн. ДГЗ наразі здійснює закупівлі паливо-мастильних матеріалів в середньому на 20% нижче їхньої ринкової ціни. Так, вартість закуплених дизелю і бензину марки "А95" становить: у 2024 році – 43,75 грн/літр, у 2023 році – 41 грн/літр. Окрім поточної господарської діяльності, ДГЗ зосередився на переоснащенні підрозділів Служби новітніми зразками озброєння за стандартами НАТО. На початку 2024 року СБУ вперше у своїй практиці самостійно ініціювала перевірку фінансово-господарської діяльності своїх підрозділів з боку Державної аудиторської служби. За її результатами було виявлено окремі недоліки, а двоє колишніх посадовців ДГЗ отримали обґрунтовані підозри".

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