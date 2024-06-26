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Новини Боротьба з корупцією
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Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ. ФОТО

Родичі керівника управління ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського за останні роки набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, тесть та мати посадовця обзавелися будинками у Конча-Заспі.

Про це ідеться у розслідуванні Слідства.Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будинки в Конча-Заспі

Під час війни тесть полковника Зеленського став власником будинку на 328,2 квадратних метри. Маєток придбаний у травні 2023-го.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Полковник Зеленський розповів журналістам, що за будинок заплатили $240 тис. Купили його у складчину, для того, щоб відремонтувати та продати. Натомість "Слідство.Інфо" виявило, що оголошення про продаж цього будинку з’явилося саме в день розмови посадовця з журналістами. З кешу Google видно, що того ж дня Зеленські виставили свій будинок на продаж за 39 млн 460 тис. грн. Тобто майже за 1 млн доларів.

Олексій Зеленський каже, що зараз він та його родина проживають в іншому будинку в Конча-Заспі.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Згідно з документами, мати Олексія Зеленського у 2021 році купувала тільки саму ділянку, на якій тоді стояв недобудований будинок. Обʼєкт обійшовся їй всього у $25 тис"Ні, це був не будинок, це були стіни з дахом. Це була недобудована ділянка, я не пам’ятаю до 50 тис. (доларів) брали. Це я був ініціатором. Зараз ми там живемо", — каже Зеленський.

Експерт з питань нерухомості оцінив це придбання у щонайменше 170 тисяч доларів та зазначив, що ціна у $25 тис. не відповідає ринковій станом на 2021 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина начальника кібербезпеки СБУ Вітюка купила квартиру за 1,4 млн дол., а мама - ще дві квартири, - ЗМІ. ВIДЕО

Автопарк

За допомогою сервісу Youcontrol вдалося дізнатися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею зеленої BMW X6 M 2023 року випуску.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

У січні 2024-го таку автівку на профільних сайтах продавали приблизно за $137 тис.

У червні 2023-го Олексій Зеленський придбав Mercedes-Benz s 500 (2020 року). Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Нині такі автівки продають від $120 тис.

На початку цього року мати посадовця, колишня підполковниця СБУ, придбала Lexus LX 600 (2022 року випуску).

Автомобіль матері полковника СБУ Зеленського

У січні, коли купувалося це авто, такі ж машини продавали за майже $140 тис.

Крім того, Олексій Зеленський та його матір у 2024 році купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість кожного близько $20 тис.

Також читайте: Родини колишніх українських посадовців мають в Дубаї нерухомість на 30 млн дол., - ЗМІ

Пояснення полковника СБУ Зеленського

У коментарі журналістам полковник Зеленський відповів, що він та його родичі займаються перепродажем автомобілів: "Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону". Журналісти "Слідства.Інфо" перевірили цю інформацію та справді знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок з номера посадовця.

Також, за словами Зеленського, частину з перелічених транспортних засобів вдалося придбати за ціною значно меншою від ринкової, оскільки ті мали пошкодження. Так, наприклад, Mercedes-Benz s 500, як стверджує посадовець, обійшовся йому у $78 тис., а BMW його дружина придбала за "80 з копійками".

Як йдеться у розслідуванні, родичі Зеленського за останні роки загалом набули у власність 5 будинків у передмісті Києва, частину з них продали.

Журналісти зазначають, що службовим особам правоохоронних органів закон забороняє здійснювати підприємницьку діяльність.

Коментар пресслужби СБУ:

Фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів О.Зеленського здійснюється офіційно, виключно у рамках закону і з неї сплачуються усі податки. Відповідні фінансові звіти родина і близькі родичі посадовця СБУ щорічно подають до Державної податкової служби та інших відповідних органів, як того вимагає законодавство.

Що стосується транспортних засобів

Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 L та мотоцикл BMW M1000 R, які знаходяться у власності О.Зеленського, були придбані ним за кошти від здачі в аренду у 2022 і 2023 роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна.

Зокрема, йдеться про продаж будинку-"зрубу", який О.Зеленський з родиною будували протягом 2011 - 2018 років.

Транспортні засоби членів його родини були придбані за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості.

Що стосується будинку в Козині

Зазначений об’єкт нерухомості був придбаний членами родини О.Зеленського із метою подальшого перепродажу і отримання доходу. Основну частину фінансування цього будинку забезпечив близький родич О.Зеленського, який з 2007 року займається підприємницькою діяльністю та має можливості для надання позики. Відповідні документи, які підтверджують факт позики – наявні. Будинок виставлено на продаж.

Що стосується нерухомості, якою володіє матір О.Зеленського

У 2021 році матір О.Зеленського за ринковою ціною придбала земельну ділянку, а не готовий будинок у с. Козин. Далі, протягом декількох років там проходило будівництво, яке здійснювалося за рахунок доходів, офіційно отриманих і задекларованих матір’ю посадовця СБУ. Йдеться про доходи від здачі в оренду та продажу інших об’єктів нерухомості.

Про вказані вище правочини та суттєві зміни у майновому стані О.Зеленський прозвітував у 2022 та 2023 роках до відповідних державних органів в повній мірі.

Автор: 

авто (6220) нерухомість (906) СБУ (12909) Слідство.Інфо (44)


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Топ коментарі
+51
Коли ця вже ганьба припиниться?
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26.06.2024 21:50
+43
Новини, хоч не читай.
Кожного дня хтось дно колупає і колупає((
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26.06.2024 22:00
+37
Людина собі ганяє "биточки" з США, власноруч всією дружньою родиною ремонтують в неробочий час, ночують в гаражі аби заробити копійчину (дивно, що ще канал на YouTube не завели бо ця тема зараз популярна), а ці журналісти собі щось навигадували. Немає життя чесній, працьовитій родині полковника в цій країні.
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26.06.2024 21:58
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Це не той
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26.06.2024 21:48 Відповісти
В того не менше
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26.06.2024 22:41 Відповісти
і цей ЗЄлєнський не родич тому ЗЄлєнському?
що не з Кривого Рогу ?

а... однофамілєць, совпадєніє.
канєчно
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27.06.2024 01:31 Відповісти
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27.06.2024 10:56 Відповісти
Коли ця вже ганьба припиниться?
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26.06.2024 21:50 Відповісти
Ну якщо вона була завжди, на протязі як мінімум, останніх пʼяти років, то на чому грунтуються ваші оптимістичні очікування?
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26.06.2024 22:14 Відповісти
В цій конторі це було на протязі 30 років тому орківська агентура так свобідно почувала себе в Україні
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26.06.2024 22:45 Відповісти
ЗЄлєнський, чому ми ще не в НАТО ?

та я не цього питаю, а того.
а може у обох спитати ?
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27.06.2024 01:34 Відповісти
Як вона може припинитися... Уся ця система геть згнила !
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27.06.2024 13:17 Відповісти
Ніколи. Припинять
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27.06.2024 19:25 Відповісти
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
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26.06.2024 21:53 Відповісти
Україна чудова країна - скрізь у цивілізованих країнах машина втрачає свою цінність, як тільки виїжджає з дилерської стоянки. І значно втрачає свою цінність.
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26.06.2024 21:53 Відповісти
Це колега підглядальників за бігусом?
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26.06.2024 21:53 Відповісти
однофамілець....
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27.06.2024 01:32 Відповісти
Недоїдали , недосипали , перепрацювали і накупили.
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26.06.2024 21:53 Відповісти
Це все продажне іпсо! Не можна таке робити під час війни ! Не розслідуйте статки ТЦК-шників ,полковників ЗСУ, СБУ і тому подібне бо це підриває обороноздатність держави! Напевно ті журналісти працюють на ворога!
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26.06.2024 21:59 Відповісти
...забув добавити щоб слухали тільки гавномарафон і найвеличнішого ЗЕ. Правда тільки там. Все решта-іпсо і фейки!
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26.06.2024 22:01 Відповісти
i мівіну з голоду жерли, i коньяком Hennessy Richard ii запивали, щоб вiд сухом'ятки не подавитися.
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27.06.2024 14:12 Відповісти
Пусть его мать погоняет на мотоцикле БМВ на камеру. Не докажет всем что крутая байкерша-- всем окопы копать на передовой. 15 лет.
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26.06.2024 21:54 Відповісти
Ніфіга незрозуміло. Він сказав, що займається перепродажем автомобілів. Він же не може вести підприємницьку діяльнсть.
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26.06.2024 21:56 Відповісти
По закону не може.

Чхали вони на закон. Заради цього в СБУ і йдуть.
Чи хтось досі вірить, що наші кдб-шники живуть на зарплату та пайок?
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26.06.2024 22:08 Відповісти
Людина собі ганяє "биточки" з США, власноруч всією дружньою родиною ремонтують в неробочий час, ночують в гаражі аби заробити копійчину (дивно, що ще канал на YouTube не завели бо ця тема зараз популярна), а ці журналісти собі щось навигадували. Немає життя чесній, працьовитій родині полковника в цій країні.
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26.06.2024 21:58 Відповісти
Підприємливий сбушник …чи сбушний підприємець…все одно як не крути…
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26.06.2024 21:58 Відповісти
Новини, хоч не читай.
Кожного дня хтось дно колупає і колупає((
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26.06.2024 22:00 Відповісти
Ця гниль не зараз з'явилась. Цю гниль завели ще комуняки, а після розпаду совка вона розквітла і розповзлась ще більше.
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26.06.2024 22:52 Відповісти
Не согласен,коммуняки не завезли, а создали
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27.06.2024 05:28 Відповісти
Я ж написав завели, а не завезли. Читайте будь ласка уважніше
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27.06.2024 10:18 Відповісти
Каждый день - то поймали коррупционера, то нашли чиновника который имеет недвижку, авто оформленную на родственников !!!
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26.06.2024 22:05 Відповісти
.... але новин про посадки нема
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26.06.2024 22:39 Відповісти
Ета проста аднафамілєц .
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26.06.2024 22:05 Відповісти
Мабуть цього разу доведеться відповідати за "непорочність "прізвища. Перевірять все з особливою пристрастю.
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26.06.2024 22:07 Відповісти
Красиво звучит, подсудимый Зеленский встать
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27.06.2024 05:27 Відповісти
Абвгдейки з початку незалежності були є і будуть бандитами у порівнянні з якими зеки у законі і їх бригади просто дитсадок..., і з часом вони тільки прогресують...
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26.06.2024 22:08 Відповісти
Вся покрита зеленью, абсолютна вся , бідна Україна запліснявила вся.
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26.06.2024 22:09 Відповісти
Вибори
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27.06.2024 00:18 Відповісти
Звичайні будні українських топ-чиновників.
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26.06.2024 22:10 Відповісти
На який х..р це публікувати та висвітлювати?От для чого?Випустіть притомних з цього дурдому ,а самі хоч зжєрить тут одне одного.Щури,блд.
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26.06.2024 22:11 Відповісти
Притомним призначено "почесний обов'язок" вмерти чи стати калікою, аби корупціонери могли якомога довше збільшувати свої статки. Якщо їх випустити - доведеться тягнути на війну поліцію, ТЦК, суддів, прокурорів, митників, молодих пенсіонерів з силових структур і т.п., а цей контингент воювати не планує за жодних обставин. Тому ця влада краще заблокує західні кордони, аби ресурс, який не хоче за неї здохнути часом не розбігся.
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26.06.2024 22:32 Відповісти
Сергей Витальевич, в ваших оценках существуют темы отличные от мобилизации?
Вы можете думать о чем нибудь кроме секса ТЦК?
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26.06.2024 22:57 Відповісти
Без т.зв."притомних"не дадуть кредитів,до того ж кількість бюрократичного апарату коригується кількість населення,наприклад:на 100тис.населення 700ментів, так що від корита треба буде розігнати до зріна корупціонерів
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26.06.2024 23:00 Відповісти
зєлєнскій зєлєнскому око не виклює...
дайте цим мародерам-зрадникам ще один прездобольський термін і ще одну Україну для експериментів над живими людьми - і згодом ви не впізнаєте ні Україну ні людей
понавибирали, блін, клоунів та бариг дермових
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26.06.2024 22:11 Відповісти
Якщо голова у офіцерів служби безпеки України зайнята тачками, домівками та іншим барахлом, то не дивуйтеся чому в Україні і її владі повно шпигунів, і я не кажу вже про 5 підірваних мегаскладів з БК, за які так нікого так і не знайшли.

Україна-тот є Рай для шпигунства!
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26.06.2024 22:13 Відповісти
"Настоящий зеленский" !!!
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26.06.2024 22:29 Відповісти
А він взагалі коли встигає працювати на своїй посаді, коли в нього такі продажі техніки?
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26.06.2024 22:30 Відповісти
В НАТО зрозуміють і приймуть
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26.06.2024 22:32 Відповісти
Зелене лайно льеться з усюди
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26.06.2024 22:32 Відповісти
Что-то мы давно не слышали про лейтенанта баканова
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26.06.2024 22:35 Відповісти
Запретить "бусики" полностью невозможно. Это человеческий фактор - решение работников ТЦК, которые в работе используют те инструменты, которые кажутся им нормальными, - Подоляк

Так и тут, сотрудник СБУ и его родственники используют те "инструменты", которые для него нормальные...
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26.06.2024 22:38 Відповісти
Як ті працьовиті мурашечки - де що помітили усе до хатки...
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26.06.2024 22:40 Відповісти
нє, оце приїздить такий плк зєлєнскій на володимирську на "ланос'і" й всі такі сбешники хихочуть, підморгують одне одному: "фу, лох зєлєнскій". а всі ж знають - "зєлєнскій - нє лох"
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26.06.2024 22:45 Відповісти
яхєрйогознає... може заборонити всім з прізвищем Зеленський обіймати будь-які державні посади?
Може у консерваторії щось треба міняти?
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26.06.2024 22:45 Відповісти
Красень.Вміє жити.
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26.06.2024 22:53 Відповісти
Вони не родичі і навіть не однофамільці !
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26.06.2024 22:54 Відповісти
Настоящий полковник. Донатори на дрони повинні зібратися й покарату цю гниль...
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26.06.2024 22:59 Відповісти
Яка талановита династія сбу-шників: все життя на держслужбі, і всі на лєхусах та мерсах, та бехах.
Мабуть зарплати в сбу занадто високі - треба привести до середньої по країні.
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26.06.2024 23:00 Відповісти
А що ви хотіли, люди крутяться, мають таланти, купити за дешево, продати дорого. Та ще й самі ремонт роблять, майстри на всі руки
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26.06.2024 23:09 Відповісти
...яке кончене! нехай би жив собі на середню пенсію....
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26.06.2024 23:53 Відповісти
Раньше это спекуляцией называлось
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27.06.2024 05:23 Відповісти
невже не Zрозуміло ::::: .....мама любіт Sкорость ......
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26.06.2024 23:19 Відповісти
И тэм нэ мэнее, Рафик ни у чьом не виуноват!
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26.06.2024 23:27 Відповісти
Нормально - це все Зеленські такі хитрозаді? Махровий корупціонер брав хабарі не кешем, а люксовими авто. Типу все навколо дебіли і не зрозуміють, як він відмиває хабарі.
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26.06.2024 23:30 Відповісти
Специально нашли однофамильца? 😄 На рашне же начнется сейчас: "Зеленский - коррупционер!"
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27.06.2024 00:03 Відповісти
Ку*ва ма*ь! Чому, як успішні бізнесмени - то обов'язково родичі якогось шишака на високій посаді, або з великими погонами. Виходить, що той шишак найдурніший, бо замість вести успілний родинний бізнес пішов на державну службу з невеликою офвційною зарплатнею. Хтось повірить?
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27.06.2024 00:24 Відповісти
Тому, що з 1991 р. першими почали почали набувати статків керівники МВС та СБУ маючи змогу і вплив, а опісля тим почала займатися нижча ланка цих утриманців. Дурний приклад заразний, а спокуса не має меж.
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27.06.2024 03:40 Відповісти
Вибори
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27.06.2024 01:24 Відповісти
І що станеться? Знову виберете покидьків
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27.06.2024 08:15 Відповісти
На передок его! Ему есть что защищать.
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27.06.2024 02:44 Відповісти
Не на часі! Після війни розберемось! ))))))))
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27.06.2024 07:36 Відповісти
Как в старом анекдоте.... Зачем зарплата, а я думал дали должность и крутись...
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27.06.2024 05:21 Відповісти
Ще один Грицак , їх там 99% таких бізгесменів
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27.06.2024 07:03 Відповісти
Все законно! Все зароблено мозолями. Розходимось.
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27.06.2024 08:13 Відповісти
Мозолі на вустах та сфінктері?
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27.06.2024 22:30 Відповісти
Не трогайте его. Это другое.....
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27.06.2024 08:21 Відповісти
Отрекись, отрекись от тестя!!!!!!!!
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27.06.2024 08:43 Відповісти
СБУ давно потрібно булорозігнати! Крім здирництва та хабарництва більше нічим не займаються. І навіть вдалі операції безпілотниками-це не їхня безпосередня робота. СБУ повинна займатися виявленням ворожою агентури та запобіганню посяганню на державність,а вся жОПа і ВР кишить кацапською агентурою. Деркача і таких, як він не чіпали поки США не зайнялися цим. Кал а мойського заховали у себе і охороняють від НАБУ, США таІзраїлю, де той фігурант не однієї кримінальної справи. СБУ-просто покидьки.
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27.06.2024 08:50 Відповісти
СБУ є прямою наступницею КГБ УРСР. Від славної СБ ОУН вона не запозичила НІЧОГО! Тільки капітально комерціалізувалась з 1991 року і все. А після колективної диктатури бз*донецьких, коли СБУ була передана Свинохряком в повне підпорядкування ФСБ, там взагалі не залишилось нічого українського.
На жаль після 2014 року ніхто навіть і не подумав, щоб розігнати кодло комерсів та зрадників цієї шараги та створити на голому місці дійсно українську спецслужбу.
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27.06.2024 08:51 Відповісти
дякуйте Порошенку
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27.06.2024 09:53 Відповісти
Приклад бізнесового заробітчанства в СБУ, з використанням службового становища!!
Нічого державного, тільки корочка і гроші!! А ви кажете Захист України, рашисти, честь і совість… Корочка і тупе та нагле рило держиморди, як і у отих колег з катлєтами…з ВРУ !!!
Ось такий збіг… за 30 років створили, оті гниди, з корочками, СБУ ВРУ КМУ МВС РНБОУ держСекретарі ПОДАТКОВА МИТНИЦЯ ГПУ з прокурорськими, суддівські та інші, ті хто стоять на сторожі ЗАКОНУ, заробітчани чесні…
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27.06.2024 09:12 Відповісти
Якось працюєшь ,стараєшься , атут бац у СБУ підприємцьа пару темок та життя зроблено , чому у нас КРАЇНА не Японія раз такі таланти в бізненсе, Мамка СБу теми синульке передала. Вото сволота зелена , там пройти по перчерським пагорбам куди не плюнь то судья подонок або "чесний "прокурор, або сбу підприємець це вороги скритні та для держави дуже небезпечні ,Содоль содолем но це падло треба випалювати ,бо небезпечніше чим кацапи.
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27.06.2024 09:18 Відповісти
Згреблися не зрозуміло з яких рогів,вкрали у киян Конча-Заспу,як і все,ригачки зрівняли свій даунбас,тепер тут рівняють.Чому ні разу не було прильотів по Конча,де наводки?
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27.06.2024 09:30 Відповісти
ну є там і порядні люди, Поярков наприклад
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27.06.2024 09:52 Відповісти
Яка чесна порядна людина,патрioт.
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27.06.2024 09:57 Відповісти
поки ми не почнемо їх відстрілювати - толку не буде.так було завжди і буде.їм краще смерть чим не красти - вони не можуть жити своїм надбанням - бо глисти.
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27.06.2024 10:10 Відповісти
ЗЕздець, якого ми варті. Зате, поржаЛі в 19-му.
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27.06.2024 10:14 Відповісти
Dirty Money
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27.06.2024 10:27 Відповісти
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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27.06.2024 10:30 Відповісти
Так бидло 73 відсоткі схаває все ,щось серіальчіка давно не видно Зелений обкрав Зеленого, А Ярмак всіх посадив .
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27.06.2024 10:30 Відповісти
ЧК=ГПУ=МГБ=КГБ=СБУ. Ничего не поменялось. Структура наивысшей коррумпировнасти с 1918 года.
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27.06.2024 11:12 Відповісти
Пхахаха. И тут виноват совок.
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27.06.2024 20:14 Відповісти
Да это нищеброды, упакованные бобры осели в США и Европе с виллами на побережье, но западные союзники почему-то их не замечают.
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27.06.2024 11:38 Відповісти
СБУшнік перекуп барига
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27.06.2024 11:40 Відповісти
А казали, що гірше не буде..
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27.06.2024 11:46 Відповісти
Той випадок, коли прізвище повністю відповідає змісту 🤮
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27.06.2024 12:41 Відповісти
и вы наедетесь на перемогу ? внатуре ? с таким гныдами ? мда. такое тупое стадо как в РФ, да только все партнеры Украины сидят на дешевых енергоресурсах РФ.
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27.06.2024 12:48 Відповісти
Да продал этот пи...ор уже державу Украины
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27.06.2024 13:29 Відповісти
Крупнейший морской перевозчик заявляет о коррупции в портах Одессы, и что не будет заходить в них - реакция ноль, при власти клоун со свитой
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27.06.2024 13:31 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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27.06.2024 13:32 Відповісти
Фраза "Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону" вже є зізнанням в порушенні законодавства про державну службу, а, можливо, і в ухиленні від сплати податків в доводі немаленьких розмірах.
Але кого це бентежить в цій конченій державі?
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27.06.2024 22:28 Відповісти
....може почати продавати зброю всім бажаючим? ,думаю швидко наведемо самі порядок .
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27.06.2024 22:41 Відповісти
 
 