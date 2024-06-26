Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ. ФОТО

Родичі керівника управління ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського за останні роки набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, тесть та мати посадовця обзавелися будинками у Конча-Заспі.

Про це ідеться у розслідуванні Слідства.Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будинки в Конча-Заспі

Під час війни тесть полковника Зеленського став власником будинку на 328,2 квадратних метри. Маєток придбаний у травні 2023-го.

Полковник Зеленський розповів журналістам, що за будинок заплатили $240 тис. Купили його у складчину, для того, щоб відремонтувати та продати. Натомість "Слідство.Інфо" виявило, що оголошення про продаж цього будинку з’явилося саме в день розмови посадовця з журналістами. З кешу Google видно, що того ж дня Зеленські виставили свій будинок на продаж за 39 млн 460 тис. грн. Тобто майже за 1 млн доларів.

Олексій Зеленський каже, що зараз він та його родина проживають в іншому будинку в Конча-Заспі.

Згідно з документами, мати Олексія Зеленського у 2021 році купувала тільки саму ділянку, на якій тоді стояв недобудований будинок. Обʼєкт обійшовся їй всього у $25 тис. "Ні, це був не будинок, це були стіни з дахом. Це була недобудована ділянка, я не пам’ятаю до 50 тис. (доларів) брали. Це я був ініціатором. Зараз ми там живемо", — каже Зеленський.

Експерт з питань нерухомості оцінив це придбання у щонайменше 170 тисяч доларів та зазначив, що ціна у $25 тис. не відповідає ринковій станом на 2021 рік.

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Автопарк

За допомогою сервісу Youcontrol вдалося дізнатися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею зеленої BMW X6 M 2023 року випуску.

У січні 2024-го таку автівку на профільних сайтах продавали приблизно за $137 тис.

У червні 2023-го Олексій Зеленський придбав Mercedes-Benz s 500 (2020 року). Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Нині такі автівки продають від $120 тис.

На початку цього року мати посадовця, колишня підполковниця СБУ, придбала Lexus LX 600 (2022 року випуску).

У січні, коли купувалося це авто, такі ж машини продавали за майже $140 тис.

Крім того, Олексій Зеленський та його матір у 2024 році купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість кожного близько $20 тис.

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Пояснення полковника СБУ Зеленського

У коментарі журналістам полковник Зеленський відповів, що він та його родичі займаються перепродажем автомобілів: "Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону". Журналісти "Слідства.Інфо" перевірили цю інформацію та справді знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок з номера посадовця.

Також, за словами Зеленського, частину з перелічених транспортних засобів вдалося придбати за ціною значно меншою від ринкової, оскільки ті мали пошкодження. Так, наприклад, Mercedes-Benz s 500, як стверджує посадовець, обійшовся йому у $78 тис., а BMW його дружина придбала за "80 з копійками".

Як йдеться у розслідуванні, родичі Зеленського за останні роки загалом набули у власність 5 будинків у передмісті Києва, частину з них продали.

Журналісти зазначають, що службовим особам правоохоронних органів закон забороняє здійснювати підприємницьку діяльність.

Коментар пресслужби СБУ:

Фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів О.Зеленського здійснюється офіційно, виключно у рамках закону і з неї сплачуються усі податки. Відповідні фінансові звіти родина і близькі родичі посадовця СБУ щорічно подають до Державної податкової служби та інших відповідних органів, як того вимагає законодавство.

Що стосується транспортних засобів

Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 L та мотоцикл BMW M1000 R, які знаходяться у власності О.Зеленського, були придбані ним за кошти від здачі в аренду у 2022 і 2023 роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна.

Зокрема, йдеться про продаж будинку-"зрубу", який О.Зеленський з родиною будували протягом 2011 - 2018 років.

Транспортні засоби членів його родини були придбані за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості.

Що стосується будинку в Козині

Зазначений об’єкт нерухомості був придбаний членами родини О.Зеленського із метою подальшого перепродажу і отримання доходу. Основну частину фінансування цього будинку забезпечив близький родич О.Зеленського, який з 2007 року займається підприємницькою діяльністю та має можливості для надання позики. Відповідні документи, які підтверджують факт позики – наявні. Будинок виставлено на продаж.

Що стосується нерухомості, якою володіє матір О.Зеленського

У 2021 році матір О.Зеленського за ринковою ціною придбала земельну ділянку, а не готовий будинок у с. Козин. Далі, протягом декількох років там проходило будівництво, яке здійснювалося за рахунок доходів, офіційно отриманих і задекларованих матір’ю посадовця СБУ. Йдеться про доходи від здачі в оренду та продажу інших об’єктів нерухомості.

Про вказані вище правочини та суттєві зміни у майновому стані О.Зеленський прозвітував у 2022 та 2023 роках до відповідних державних органів в повній мірі.