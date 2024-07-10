Росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та БпЛА: 1 людина загинула, ще 5 зазнали поранень, зокрема 13-річний хлопчик. ФОТОрепортаж
Протягом дня 10 липня ворог обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та бив БпЛА.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найбільше обстрілів припало на Нікополь - там є загиблий і загалом - п’ятеро постраждалих, серед них 13-річний хлопчик.
Крім того, у місті сталося кілька займань, усі ліквідовано.
Унаслідок обстрілів пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. Крім того, 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. Зруйновані 2 гаражі, півтора десятки – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередач.
Обстрілів зазнала і Червоногригорівська громада, там понівечене промислове підприємство. Також гучно було в Марганецькій та Покровській громадах.
Будь ласка, зачекайте...
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