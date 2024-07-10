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Росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та БпЛА: 1 людина загинула, ще 5 зазнали поранень, зокрема 13-річний хлопчик. ФОТОрепортаж

Протягом дня 10 липня ворог обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та бив БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше обстрілів припало на Нікополь - там є загиблий і загалом - п’ятеро постраждалих, серед них 13-річний хлопчик.

Крім того, у місті сталося кілька займань, усі ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня окупанти били по Нікопольщині з артилерії та атакували район ударними БпЛА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 10 липня

Унаслідок обстрілів пошкоджені транспортне, комунальне, два агропідприємства. Крім того, 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. Зруйновані 2 гаражі, півтора десятки – потрощені. Побиті авто. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Також дивіться: Окупанти ввечері обстріляли Нікополь. Четверо постраждалих, серед них 10-річний хлопчик. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 10 липня

Обстрілів зазнала і Червоногригорівська громада, там понівечене промислове підприємство. Також гучно було в Марганецькій та Покровській громадах.

Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня
Обстріли Нікопольщини 10 липня

Автор: 

обстріл (29282) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3877)


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