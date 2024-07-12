Доба на Донеччині: авіаудари по Мирнограду та Лиману, обстріли Райгородка та Сіверська, 4 людини загинули. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби завдали 2559 ударів по 16 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та поліцію області.

Покровський район

У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Костянтинопільському - адмінбудівлю і підприємство. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки.

На Мирноград росіяни скинули 5 авіабомб "УМПБ Д-30СН" - вбили 15-річного хлопця та поранили 13 мешканців, серед них – дві дитини по 14 років. Руйнувань зазнали 50 будинків, 10 господарських споруд, 2 заклади освіти, магазин, автомобілі.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків у Зарічному, 3 у Ямполі і 2 у Торському. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

По Лиману окупанти вдарили двома бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250" - є поранений, пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальний заклад, 9 господарських споруд.

Райгородок ворог обстріляв з РСЗВ "Торнадо-С", одна людина загинула, троє отримали травми. Пошкоджено 14 приватних осель.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, по 1 будинку пошкоджено у Щербинівці і Леонідівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Серебрянці пошкоджено будинок.

У Сіверську вбито цивільну особу, ще двох поранено.

