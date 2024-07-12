Сутки на Донетчине: авиаудары по Мирнограду и Лиману, обстрелы Райгородка и Сиверска, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж

Оккупанты за минувшие сутки нанесли 2559 ударов по 16 населенным пунктам Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и полицию области.

Покровский район

В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 2 ранены. В Курахово повреждены частные дома, в Константинопольском - админздание и предприятие. В Селидово повреждены 2 пятиэтажки.

На Мирноград россияне сбросили 5 авиабомб "УМПБ Д-30СН" - убили 15-летнего юношу и ранили 13 жителей, среди них - два ребенка по 14 лет. Разрушениям подверглись 50 домов, 10 хозяйственных построек, 2 учебных заведения, магазин, автомобили.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 5 домов в Заречном, 3 - в Ямполе и 2 - в Торском. В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект.

По Лиману оккупанты ударили двумя бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250" - есть раненый, повреждены многоквартирный дом, учебное заведение, 9 хозяйственных построек.

Райгородок враг обстрелял из РСЗО "Торнадо-С", один человек погиб, трое получили травмы. Повреждены 14 частных домов.

Бахмутский район

В Торецке поврежден инфраструктурный объект, по 1 дому повреждено в Щербиновке и Леонидовке. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Серебрянке поврежден дом.

В Сиверске убит гражданский человек, еще двое ранены.

