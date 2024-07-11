Россияне в течение дня обстреливали Донбасс: Погибли 3 человека, в том числе 15-летний парень, еще 19 человек ранены, среди них - 2 подростка ФОТОрепортаж (обновлено)
Оккупанты 11 июля били по Мирнограду, Северску, Лиману, Очеретинской и Николаевской громадах в Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Об этом рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Мирнограде россияне убили 15-летнего подростка, ранили трех человек, в том числе 13-летнюю девушку. Повреждены 18 домов и админздание.
В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 ранен.
В Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек, повреждены 10 домов.
Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили 1 в Лимане.
"Этот длинный список жертв - очередное доказательство того, что россияне стремятся начисто истребить наших людей. Единственный способ уберечься - эвакуация!" - подчеркнул Филашкин.
Обновлена информация об обстреле Мирнограда
Глава ОВА опубликовал обновленную информацию об обстрелах Мирнограда.
Так, он сообщил, что россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков.
Также он отметил, что город сегодня вечером дважды попал под вражеский огонь.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются
