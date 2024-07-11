РУС
Россияне в течение дня обстреливали Донбасс: Погибли 3 человека, в том числе 15-летний парень, еще 19 человек ранены, среди них - 2 подростка ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстріл Донеччини

Оккупанты 11 июля били по Мирнограду, Северску, Лиману, Очеретинской и Николаевской громадах в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Мирнограде россияне убили 15-летнего подростка, ранили трех человек, в том числе 13-летнюю девушку. Повреждены 18 домов и админздание.

В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 ранен.

Также читайте: В Торецке оккупантов нет, бои продолжаются на окраинах, враг активно применяет по городу авиацию, - ОСГВ "Хортица"

В Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек, повреждены 10 домов.

Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили 1 в Лимане.

"Этот длинный список жертв - очередное доказательство того, что россияне стремятся начисто истребить наших людей. Единственный способ уберечься - эвакуация!" - подчеркнул Филашкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: оккупанты убили двух жителей, еще один получил ранения. ФОТО

Обновлена ​​информация об обстреле Мирнограда

Глава ОВА опубликовал обновленную информацию об обстрелах Мирнограда.

Так, он сообщил, что россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков.

Обстріл Мирнограда 11 липня

Также он отметил, что город сегодня вечером дважды попал под вражеский огонь.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются

Обстріл Мирнограда 11 липня
Обстріл Мирнограда 11 липня
Обстріл Мирнограда 11 липня

обстрел (29627) Донецкая область (10819)
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян і вивезіть дітей з прифронтових районів Верещук ти за щось відповідаєш ?
