Россияне в течение дня обстреливали Донбасс: Погибли 3 человека, в том числе 15-летний парень, еще 19 человек ранены, среди них - 2 подростка ФОТОрепортаж (обновлено)

Оккупанты 11 июля били по Мирнограду, Северску, Лиману, Очеретинской и Николаевской громадах в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Мирнограде россияне убили 15-летнего подростка, ранили трех человек, в том числе 13-летнюю девушку. Повреждены 18 домов и админздание.

В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 ранен.

В Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек, повреждены 10 домов.

Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили 1 в Лимане.

"Этот длинный список жертв - очередное доказательство того, что россияне стремятся начисто истребить наших людей. Единственный способ уберечься - эвакуация!" - подчеркнул Филашкин.

Обновлена ​​информация об обстреле Мирнограда

Глава ОВА опубликовал обновленную информацию об обстрелах Мирнограда.

Так, он сообщил, что россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков.

Также он отметил, что город сегодня вечером дважды попал под вражеский огонь.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются





