Сутки на Донетчине: оккупанты убили двух жителей, еще один получил ранение. ФОТО

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Курахово, Мирноград, Селидово, Торецк, поселки Острое, Новоэкономичное, Нью-Йорк,села Берестки, Дальнее, Новоочеретоватое, Озерное, Трудовое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово и Остром от обстрелов начались пожары в частных домах; в Берестках повреждены садовые дома.

В результате российского обстрела Новоэкономичного один человек погиб и один получил травмы. Повреждены 9 частных домов и авто.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Николаевке Константиновской громады повторно повреждены частные дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и хозяйственная постройка.

На Торецк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, разрушили 2 многоквартирных дома.

Обстріли Донеччини 10 липня
