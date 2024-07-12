Наслідки ворожого удару по Херсону: постраждали 10 людей, серед них поліцейські, рятувальник та волонтери. ФОТОрепортаж

Ввечері 11 липня окупанти вдарили з танку по Дніпровському району Херсону, пошкодили багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Для ліквідації та документування наслідків на місце прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами. В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них нищівну тактику – за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб", - йдеться в повідомленні.

Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресслужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії.

