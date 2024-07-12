Последствия вражеского удара по Херсону: пострадали 10 человек, в том числе полицейские, спасатель и волонтеры. ФОТОрепортаж

Вечером 11 июля оккупанты ударили из танка по Днепровскому району Херсона, повредили многоэтажный и три частных дома, а также гражданский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Для ликвидации и документирования последствий на место прибыли сотрудники полиции, ГСЧС вместе с коммунальными службами. В это время россияне в очередной раз применили привычную для них сокрушительную тактику - за короткий промежуток времени дважды нанесли удары с беспилотников по работникам профильных служб", - говорится в сообщении.

Пострадали двое 21-летних работников херсонской полиции, 34-летний спасатель, 38-летний работник пресс-службы Херсонской ОГА и 55-летний гражданский мужчина - у них минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

