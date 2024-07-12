Окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу у Торецьку. ФОТОрепортаж
У Торецьку Донецької області російські війська зруйнували місцеву пожежно-рятувальну частину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"Жахливі руїни залишилися після ворожого удару від пожежно-рятувального підрозділу міста Торецьк Бахмутського району, що на Донеччині", - йдеться в дописі.
Зазначається, що серед особового складу ніхто не постраждав.
"Напередодні, через безпекову складову, Торецькі рятувальники були вимушені передислокуватися до іншого підрозділу", - додали в ДСНС.
