Оккупанты ударили по пожарно-спасательному подразделению в Торецке. ФОТОрепортаж

В Торецке Донецкой области российские войска разрушили местную пожарно-спасательную часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Ужасные руины остались после вражеского удара от пожарно-спасательного подразделения города Торецк Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди личного состава никто не пострадал.

"Накануне, из соображений безопасности, Торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение", - добавили в ГСЧС.

У Торецьку внаслідок обстрілу РФ зруйнована пожежна частина
