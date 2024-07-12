Оккупанты ударили по пожарно-спасательному подразделению в Торецке. ФОТОрепортаж
В Торецке Донецкой области российские войска разрушили местную пожарно-спасательную часть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Ужасные руины остались после вражеского удара от пожарно-спасательного подразделения города Торецк Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди личного состава никто не пострадал.
"Накануне, из соображений безопасности, Торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение", - добавили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий12.07.2024 14:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль