Центр рекрутингу української армії відкрили в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі 12 липня відкрився 27-й в Україні центр рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Центрі громадяни можуть отримати консультації, інформацію про частини та посади, умови служби.

"Мережа центрів рекрутингу розростається, адже фактично щомісяця відкривається кілька нових. Це додаткова можливість для людей прийти у своєму регіоні та поцікавитись, які є вакансії, які є частини, як туди потрапити, як цивільний досвід може пригодитися для оборони держави у ці складні часи", - зазначив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Повідомляється, що Центри рекрутингу забезпечують конфіденційність, дозволяючи звертатися без розголошення персональних даних. Наразі доступно понад 10 тисяч вакансій, зокрема посади кухарів, ремонтників, водіїв, медиків, операторів БПЛА.

"У Південному регіоні є чотири бригади, що входять до складу Сил територіальної оборони. В них служать переважно добровольці, які раніше не мали військового досвіду й вирішили долучитися до лав Збройних сил України. Найпріоритетнішими посадами наразі є оператори БПЛА та оператори радіоелектронної боротьби. Проте в цих підрозділах знайдуться вакансії на будь-який смак для людей з різним цивільним досвідом", - розповіла представниця Сил територіальної оборони Тетяна Чороба.

Центри рекрутингу спільно із партнерами реалізують проєкти щодо підбору та навчання операторів безпілотних систем різних видів. Долучитися до лав сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року Міністерство оборони України планує відкрити 40 рекрутингових центрів.