На Нікопольщині окупанти дронами атакували рятувальників, які гасили пожежу. Є постраждалий. ФОТОрепортаж

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровщини окупанти вдарили дронами по авто рятувальників, які гасили займання сухої трави. Один із працівників ДСНС зазнав поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вдень 13 липня у селі Капулівка Покровської громади Нікопольського району виникла пожежа сухої трави. На місце загоряння прибули працівники місцевої пожежної команди та рятувальники з Нікополя.

Під час гасіння ворог атакував рятувальників дронами-камікадзе. Поранень зазнав один із працівників місцевої пожежної команди.

Також через ворожу атаку пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.

У ДСНС показали фото наслідків атаки рашистів по рятувальникам.

