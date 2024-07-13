УКР
На Нікопольщині окупанти дронами атакували рятувальників, які гасили пожежу. Є постраждалий. ФОТОрепортаж

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровщини окупанти вдарили дронами по авто рятувальників, які гасили займання сухої трави. Один із працівників ДСНС зазнав поранень.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вдень 13 липня у селі Капулівка Покровської громади Нікопольського району виникла пожежа сухої трави. На місце загоряння прибули працівники місцевої пожежної команди та рятувальники з Нікополя.

На Нікопольщині окупанти дронами атакували рятувальників

Під час гасіння ворог атакував рятувальників дронами-камікадзе. Поранень зазнав один із працівників місцевої пожежної команди.

Також через ворожу атаку пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.

У ДСНС показали фото наслідків атаки рашистів по рятувальникам.

На Нікопольщині окупанти дронами атакували рятувальників

На Нікопольщині окупанти дронами атакували рятувальників

обстріл (30991) Нікополь (1358)
Коментувати
Сортувати:
якщо хто-небудь коли-небудь сьогодні чи в майбутньому нявкне про "братів-кацапів", ****...те його не роздумуючи з носка по **..лу !

обана орда !

13.07.2024 19:15 Відповісти
рятувальнику найскоршого видужання, знайти будь-якого кацапа та прибити його !
13.07.2024 19:16 Відповісти
Дивно, єрмак із зеленським, ніякої реакції, на такі дії рашистів обмилка!!!
Заклопотані отими самітами за кордоном, забігалися по європах…
13.07.2024 19:26 Відповісти
а можно дрони сіткою ловити? є ж сітка, яка вілітає і ловить тварину.
13.07.2024 19:37 Відповісти
 
 