Росія вдарила по вокзалу у Будах Іскандерами, - прокуратура. ФОТОрепортаж
За тактикою повторного удару війська РФ атакували двома ракетами Іскандер-М селище Буди. В результаті загинули двоє людей, 23 людини, серед них 14-річна дівчинка, травмовані.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 13 липня близько 15:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району.
Після прибуття служб війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.
Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.
Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.
За попередніми даними, зс рф вдарили по селищу двома ракетами Іскандер-М.
Прокурори, слідчі поліції та СБУ вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
Удар по Будах на Харківщині
Нагадаємо, що у суботу, 13 липня, росіяни двічі били по селищу Буди у Харківській області.
Повідомлялося про двох загиблих та понад 20 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед поранених є дитина. Зокрема, від удару РФ по Будах загинув начальник райуправління ДСНС Артем Костиря. Крім того, подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників.
кожного дня дрони по 3-5 штук літають над Харковом та передмістям. збивати нічим і навіщо! однією ракетою/кабом більше, однією менше!
Щобо ЩО?
Виродки роду людського
Наверно не ожидал что п*дары две ракеты потратят на старые зилки, уралы и школьный автобус.