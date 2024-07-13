Росія вдарила по вокзалу у Будах Іскандерами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За тактикою повторного удару війська РФ атакували двома ракетами Іскандер-М селище Буди. В результаті загинули двоє людей, 23 людини, серед них 14-річна дівчинка, травмовані.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.



За даними слідства, 13 липня близько 15:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників

Після прибуття служб війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.

Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.



Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.



За попередніми даними, зс рф вдарили по селищу двома ракетами Іскандер-М.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від удару РФ по Будах загинув начальник райуправління ДСНС Артем Костиря

Прокурори, слідчі поліції та СБУ вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Удар по Будах на Харківщині

Нагадаємо, що у суботу, 13 липня, росіяни двічі били по селищу Буди у Харківській області.

Повідомлялося про двох загиблих та понад 20 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед поранених є дитина. Зокрема, від удару РФ по Будах загинув начальник райуправління ДСНС Артем Костиря. Крім того, подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників.



