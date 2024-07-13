Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників

Вдень 13 липня РФ вдарила по Будах на Харківщині. Окупанти атакували залізничні об'єкти і рухомий склад. Поранені щонайменше п'ятеро залізничників.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що серед поранених - машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер та складач поїздів.

"Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, уражено вагони. Загоряння, що виникли через ворожий удар, було оперативно локалізовано.

"Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають наші обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України", - додали в "Укрзалізниці".

Удар по Будах на Харківщині

Нагадаємо, що у суботу, 13 липня, росіяни двічі били по селищу Буди у Харківській області.

Повідомлялося про двох загиблих та понад 20 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед поранених є дитина.

