УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4492 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 157 4

Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників

Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників

Вдень 13 липня РФ вдарила по Будах на Харківщині. Окупанти атакували залізничні об'єкти і рухомий склад. Поранені щонайменше п'ятеро залізничників.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що серед поранених - машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер та складач поїздів.

"Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, уражено вагони. Загоряння, що виникли через ворожий удар, було оперативно локалізовано.

"Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають наші обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України", - додали в "Укрзалізниці".

Удар по Будах на Харківщині

Нагадаємо, що у суботу, 13 липня, росіяни двічі били по селищу Буди у Харківській області.

Повідомлялося про двох загиблих та понад 20 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед поранених є дитина.

Читайте також: Від удару РФ по Будах загинув начальник райуправління ДСНС Артем Костиря

Автор: 

обстріл (30991) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підори кацапсячі!
показати весь коментар
13.07.2024 20:15 Відповісти
А яка вумеа людина військовий потяг вдень на станції зупинила? Ще й дрона підвісила... ППО маленького на потязі нє? Осу якусь..
показати весь коментар
13.07.2024 23:09 Відповісти
Є ж залізничні війська. Тому коли їде потяг із військовою технікою, на вокзалі мають бути тільки військові. Жодного цивільного навіть порцч не має бути. А то виходить, що коли при ударі загине військоовий, його рідні отримують 15 мільонів та пільги, а якщо загине залізничник, то його родина отримає співчуття, подачку на поховання і... все.
показати весь коментар
14.07.2024 10:58 Відповісти
 
 