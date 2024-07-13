Загарбники впродовж дня 20 разів атакували Нікопольський район. Постраждали четверо людей. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 13 липня, війська РФ двадцять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе.

Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожі обстріли Нікопольщини поранень зазнали четверо осіб.

"Окрім трьох поранених чоловіків, про яких повідомляв раніше, постраждав ще один. Це 57-річний рятувальник", - розповів посадовець.

Він зазначив, що окупанти спрямували на пожежників дрон, коли ті приборкували займання сухої трави. Потерпілого рятувальника госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджене також спецавто Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, внаслідок сьогоднішніх ворожих атак по Нікопольському району пошкоджені кілька підприємств, агрофірма, навчальний заклад, релігійна установа. А ще п'ять багатоповерхівок та 10 приватних будинків, дві господарські споруди, легковики. Зачепило лінії електропередач.

"Загалом упродож дня гучно було в райцентрі та трьох громадах - Марганецькій, Мирівській і Покровській", - додав Лисак.

Він також показав фото наслідків сьогоднішніх обстрілів росіян по Нікопольщині.

