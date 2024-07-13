На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

На Донеччині впродовж дня суботи, 13 липня, внаслідок російських атак загинули четверо людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

У Костянтинопільському Курахівської громади росіяни влучили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Часів Яр рашисти обстрілювали з "градів" - один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

У селищі Нью-Йорк внаслідок російських артобстрілів поранені дві людини.

Пізніше Філашкін повідомив, що ввечері загарбники скинули дві керовані авіабомби на Новоочеретувате Комарської громади Донецької області. Дві людини загинули, ще одна зазнала поранень. Один із КАБів влучив на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару.

Через ворожий удар пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.

