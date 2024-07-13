Наслідки скидання окупантами бомби на зупинку з людьми у Мирнограді: 4 людини загинули, зруйновано 8 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мирнограді на Донеччині росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми, поліція задокументувала наслідки атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, учора російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН", влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.

"На місці загинули троє чоловіків, серед них - 42-річний водій автобусу. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні. Серед поранених - 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

















Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини, ще 22 особи зазнали поранень, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Чотири людини загинуло, ще дев’ятеро поранені.