Наслідки скидання окупантами бомби на зупинку з людьми у Мирнограді: 4 людини загинули, зруйновано 8 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Мирнограді на Донеччині росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми, поліція задокументувала наслідки атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, учора російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН", влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.
"На місці загинули троє чоловіків, серед них - 42-річний водій автобусу. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні. Серед поранених - 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.
Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль", - йдеться у повідомленні.
На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Чотири людини загинуло, ще дев’ятеро поранені.
проти кабів у нас поки немає "прийома"
чому ? не розумію ! невже не можна якось "забити" той приймач джи-пі-ес?
кацапи клепають їх тисячами, а у нас руки не стоять ?
при Порошенко у пана Коростильова і "Луча" мізки і руки стояли і до Вільхи, і до Нептуна.
відсутність фінансування ЗЄльоним урядом !
------------------------------------
почему русь это украина, а не россия. 1) метрополия руси, кмевское, черниговское и переяславское княжества - это сейчас центральная украина. 2) киев - центр руси, который с руси дань собирал - это сейчас центр украины. русь историки называют еще киевским государством. заметьте, не "московским государством"! московское государство появилось в 15 веке! "киев мать городов русских". метрополия - это с греческого "мать городов". 3) язык руси это почти современный украинский. русский язык - это почти церковнославянский. 4) жители руси назывались русины. укринцы с русинов переименовались в украинцев лишь в 17 веке.
------------------------------------
почему московия не может наываться русью: 1) московия появилась на тех территориях, которые в руси были вассальными территориями. 2) на территории, где появилась московия, жили угрофинские племена, а не русины. 3) язык московии это церковнославянский. а тот язык, который был в руси - сейчас на территории украины. 4) какое право имел московский князь назваться русью, если ему все земли руси еще не принадлежали? ему не принадлежала метрополия руси. ему не принадлежала столица руси киев. он захватил только несколько северных княжеств бывшей руси. в лучшем случае он мог назваться только северной русью.
------------------------------------
жители руси назывались русины. русскими назывались жители северных угрофиннских окраин руси. русские - имя прилагательное, отвечает на вопрос "чьи?". - холопы, вы чьих бедете? - мы русские, принадлежим русинам.
------------------------------------
Антонио поссевино: "князья московские были высокомерные. именно поэтому они стали называть себя князьями всея Руси. сначала на словах ,потом в письмах, потом на монетах. хотя добрая часть земель Руси принадлежала Польше."
------------------------------------
московское государство не имело права назваться русь.
назвавшись русь - оно приватизировало, забрало себе всю историю, всё наследие руси. современные русские думают, что россия это и есть русь. что русь разрослась и получилась россия. что народ руси разбрелся на бОльшие территории - и получилась россия. поэтому им не понятно откуда взялась украина и белорусь. а не нужно было переименовывать московское государство в русь. тогда было бы всё всем понятно. было бы понятно, что в 14 веке появилось московское княжество. это было новое, молодое государственное образование. потом оно захватила несколько бывших северных княжеств руси и получилось московское государство. если бы они и до наших дней назывались московское г-во - это было бы более понятно для людей и более правильно.
------------------------------------
жители руси назывались русины. когда напали татаромонголы и захватили северные вассальные земли руси, русины вошли в состав Великого Княжества Литовского и жили там как отдельный народ. потом присоединились поляки и появилась речь посполитая. в ней русины тоже жили как отдельный народ. потом русины вышли из состава речи посполитой и создали свое государство гетьманщина. слово "украина" и "украинцы" встречается уже в козацких документах. название страны "украина" - это от украинского слова "краина", что переводится как "страна". а от названия страны "украина" соответственно - "украинцы". наверное, когда козаки вышли из состава речи посполитой и создали свою краину (страну), они начали называть ее украиной. потом гетьманщина вошла в состав российской империи. в этот период русины окончательно переименовываются в украинцев. хотя имперская власть называла их малоросами, а регион их проживания Малороссией.