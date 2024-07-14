Ніч на Дніпропетровщині: ракетна атака на Дніпровський район та обстріл із "Граду" Нікопольщини. Є пошкодження. ФОТОрепортаж
У ніч на 14 липня війська РФ здійснили ракетну атаку на Дніпровський район на Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок атаки сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували.
Атака на Криворіжжя
За даними ОВА, внаслідок атаки БпЛА у Криворізькому районі загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома.
У районі пошкоджені 2 приватні будинки.
Обстріли Нікопольщини
Як інформує Лисак, також ворог обстрілював Нікопольщину.
"4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач. На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне - минулося без жертв і постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Після опівночі в області наші знищили дрон-розвідник та крилату ракету.
