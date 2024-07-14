Ніч на Дніпропетровщині: ракетна атака на Дніпровський район та обстріл із "Граду" Нікопольщини. Є пошкодження. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 липня війська РФ здійснили ракетну атаку на Дніпровський район на Дніпропетровщини.

Як зазначається, внаслідок атаки сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували.

Атака на Криворіжжя

За даними ОВА, внаслідок атаки БпЛА у Криворізькому районі загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома.

У районі пошкоджені 2 приватні будинки.

Обстріли Нікопольщини

Як інформує Лисак, також ворог обстрілював Нікопольщину.

"4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач. На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне - минулося без жертв і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Після опівночі в області наші знищили дрон-розвідник та крилату ракету.