На Донеччині під ворожим вогнем 4 райони: є жертви та поранені. ФОТО
Минулої доби, 13 липня, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Комарській громаді у Новоочеретуватому загинули 2 людини і 1 поранена, пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач; у Шевченко пошкоджені будинки.
Покровський район
У Новоселівці Першій Очеретинської громади загинули 2 людини. У Костянтинопільському Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Мирнограді поранено 4 людини.
Краматорський район
У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки в Новомарковому. На території Андріївської громади зайнялася пожежа.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля. У Нью-Йорку поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; ще 5 будинків і 2 адмінбудівлі пошкоджено у Торецьку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку.
За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 128 людей, у тому числі 13 дітей.
