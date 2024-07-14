На Донеччині під ворожим вогнем 4 райони: є жертви та поранені. ФОТО

Минулої доби, 13 липня, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Комарській громаді у Новоочеретуватому загинули 2 людини і 1 поранена, пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач; у Шевченко пошкоджені будинки.

Покровський район

У Новоселівці Першій Очеретинської громади загинули 2 людини. У Костянтинопільському Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Мирнограді поранено 4 людини.

Краматорський район

У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки в Новомарковому. На території Андріївської громади зайнялася пожежа.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля. У Нью-Йорку поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; ще 5 будинків і 2 адмінбудівлі пошкоджено у Торецьку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку.

За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 128 людей, у тому числі 13 дітей.