Удар по Мирнограду: аварійно-рятувальні роботи завершено, три людини загинули. ФОТОрепортаж

У неділю, 14 липня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Рятувальна операція тривала півтори доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще 2 осіб. Всього поранено 7 людей, ще 7 врятували співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Мирнограда 14 липня зросла до трьох людей.

Удар РФ по Мирнограду 14 липня

Російські війська 14 липня обстріляли місто Мирноград та Лиман на Донеччині. Окупанти влучили в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок.

На Мирноград скинули дві авіабомби, одна з яких зруйнувала дитячий садочок.











